萌宠出镜，微软的圣诞广告可爱又有点“残忍”

当各大品牌把圣诞节的重点放在人的身上时，今年，微软却盯上了家里的另一个重要成员——狗。因为疫情，人们大多数时间都在家里度过，狗子们也是如此。虽然不能出门，但人们可以用手机和电脑实现各种各样的娱乐和社交功能，但对于狗狗们来说，无法出门的日子实在太煎熬了。

短片中，狗子轮流暗示两位主人，他们却沉浸在网络世界而时常冷落自己，失落的狗子趴在玻璃前，隔着窗户与街对面的小伙伴深情对望，世界上最遥远的距离大抵就是如此。无奈之下，狗子只好用睡觉的方式度过漫长而孤独的时光。现实虽然残酷，梦想总是美好的。在梦里，狗子与小伙伴终于过上了主人的生活，在游戏的世界里尽情释放自我，开飞机、游泳、打滚、追逐……快乐溢出屏幕。

狗狗们实在是太治愈太可爱了。不过，看完这支片子之后，最大的感受不是萌，而是心疼狗。人们多度沉迷于网络和忽视了人与人、人与宠物之间的陪伴。梦醒之后，狗狗的生活又回到无情的现实中，而人们则继续一边享受着电子屏幕带来的便利和乐趣，一边被它们所绑架，结尾“享受假期”的slogan也多了一丝讽刺的意味。

微软这支广告的本意，其实是想告诉人们，不管是工作还是娱乐，微软都可以帮人们在特殊时期保持联系且获得乐趣。不过看完之后，观众最大的感受估计是会放下屏幕，多点时间陪伴自己的宠物吧……

这支可爱又有点“残忍”的圣诞广告，大家怎么看？