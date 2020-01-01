金靖给京东拍的广告片，每一帧都是表情包

今年618购物节已经开始了，各大电商平台的折扣力度分分钟透支我的信用卡，作为618的发起者京东，拍了一部“男人看了会沉默，女人看了会流泪”的广告片…

2020年找工作有多难？想必找过的都知道

2020年提升职加薪有多难？要多难有多难！

一部讲述2020年职场人生存现状的广告片火了——

结局大反转，居然是京东出品。京东联合“知名表情包表演艺术家”金靖女士推出了这部男默女泪的短片，可以说金靖的每个表情，都演出了我内心的真实想法…

2020年跟老板谈加薪，难！

老板说现在经济不景气，我们要共渡难关才行

2020年跟老板谈升职，难！

老板说title太虚了，等公司上市咱一起当老板

2020年跟老板谈休假，难！

老板说真羡慕你们年轻人，手头业务完成了吗？

2020年想跟老板讨价还价，太难了！

这则神似boss直聘出品的广告片获得不少好评，大家纷纷表示感同身受，字里行间透露出2020年的惨状——

广告最后的反转也相当出其不意，早年间因为一句“找工作跟老板谈”全网爆红的BOSS直聘这次居然被京东抢了slogan——

看来这个年头，你不努力连slogan都会被抢走。

除此之外，这次广告的选角也受到不少网友好评，自带喜剧效果的金靖把广告分分钟给拍成小品。邀请金靖和马东的“JingDong组合”，看来京东今年是想把直播变成脱口秀专场啊，不知道金姐直播当天会不会出现手撕老板的名场面？大家到时候可以去直播间蹲一蹲。

你今年跟老板谈了吗？谈的咋样？

– END –



