ชีวิตคือทะเล——生活是一片海

以下内容是大门互动

在618期间制作的创意广告

心路历程

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事情很简单，618大促期间我们为京东超市的新品们拍了4支中国的泰国的美国的和法国的广告。由于风格差异太大，我们打算一天讲一条，嘿嘿。

视频文案：

生活是一片海

不总是风平浪静的

也不该是风平浪静的

它不把任何人放在眼里

身陷其中

没有依靠也不必渴求依靠

经历过绝望

才懂得绝望是一种罪过

任凭生活的风浪尽情肆虐

也绝不回头

感谢生活的风浪

让我们见证生活的奥妙

创意策略很简单，京东超市618，很多新品需要推，于是搞个新品届的颁奖典礼热闹热闹。有颁奖典礼就有投票环节，那就让每个新品拍个视频为自己拉拉票吧。

事情很难，难就难在，我们不想让它这么简单。

有了欲望，这事儿就没完

我们是有私心的，近年沙雕风复古风莫名其妙火了起来，天天抖机灵耍小聪明好像就是广告。我们做过，但不想一直做。时代是圆的，我们相信广告应该回到那个艰难却黄金的时代，那个靠真正的创意和扎实的手法留下印记的年代，即使我们没有多少预算。每个脚本从创意产出到执行，仅仅不到两周，交片时间推到不能再推，交片前一分钟还在修改尾板。执念是我们知道不会做到完美，却还是和自己较劲到最后一刻。

没用上的挖掘机和养了两天的大水池

这次要营造真实的海上狂风巨浪场景，沟通了十几位导演，只有肖田导演敢接。在此鞠躬。水下摄影拍摄难度非常大，虽然电影中经常看到，但广告拍摄还是极其少见的。为了达到真实的海上环境，我们特意将5米深的巨型水池养了两天，让藻类繁殖，达到海水的真实透明度。那该怎样浪呢？我们甚至动用了挖掘机，却因为存在安全风险在实拍时作罢。

这位泰国演员从此息影

拍摄前我们就很清楚，对于演员来说是前所未有的考验。因此我们特意找到泰拳职业拳手并具有电影经验的演员，完成12小时的水上拍摄。因为有太多潜水、挣扎、溺水的镜头，两条能劈断芭蕉树的腿，抽筋了5次，拍摄结束后体力完全透支。在场的创意表示非常自责，本子以后可不能乱写。

快拉我一把，站不起来了

这是两位水下摄影师每场拍摄结束后的第一句话，从实拍前一天就泡在水中测试镜头和仪器，实拍的工作量太大，压得他们足足在水下呆了八九个小时。再次鞠躬。

一听这VO，有内味儿了

为了让整条片子还原正宗泰国味，我们放弃了泰国翻译的配音，疫情期间选择跨国合作，请泰国广告界著名配音演员操刀，确保内味儿。

这是电影，不是广告

导演也是轴，非要电影感，连画幅都是。从调色到混音，一水的电影级制作，带上耳机听，入水时会有恐怖的耳膜嗡鸣声。

说回来，并不是为了泰国而泰国，从洗衣凝珠的使用场景上升到生活是一片海的人生哲学，再反转到看在他历经风浪的份上号召大家为产品投票，这逻辑这画面感，泰国广告的展现形式再适合不过了。这也促成了其余三支片子的展现形式及创意逻辑——砍掉京东尾板，你看到的就是不同国家的品牌广告。没白折腾，也算完成了我们的私心，用Social的预算完成了4支品牌大片。

谨以此片献给那些放下轻巧，还肯下点笨功夫有点小信仰的广告人。

（王臭门本臭）

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