五菱推出摆摊专用车：地摊经济的正规主力军！

来源：五菱专用车

人间烟火味，最抚凡人心。

随着中央一声令下，全国上下刮起了摆摊经济的风潮。作为“人民需要什么，五菱就造什么”的五菱汽车，借此机会推出了摆摊专用车——五菱荣光小卡翼开启厢式运输车，第一时间响应国家政策，支持小本创业。据悉，该产品推出之后，五菱汽车股价暴涨了 120% 。

其产品介绍文案也是将产品特色、用户需求以及国家政策都总结全了，还是熟悉的平民贴心味。

文案

五菱荣光翼开启售货车

——地摊经济的正规主力军 升级国六 全国首发

两翼一键开关 打开就能卖货

小本创业好选择

整车出厂 品质保证

原装出品 安心年审

产品展示

货厢空间达5300L，且内部空间平整方正，利于堆放物品，空间利用率高。电推杆搭配气弹簧配置，乘用车级别锁盒，一键开关，轻松简单操作。人性化防夹手功能，轻触回弹，安全防护。

左右侧门、后门向上翻启85度角，扩大遮阳挡雨面积，配合倒流槽设计，快速向外引流雨水不倒灌。下边板安装有挂钩可平铺使用，承重力强，扩大货台面积。厢体带密封胶条，缓冲减震，密封性能好，有效保护货品。

地摊经济”让城市，农村的“烟火气”更加浓郁，让地方发展焕发生机，开着五菱翼开启售货车，勤劳致富为美好生活，走起！