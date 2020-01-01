耐克六一广告：哪儿挡得了我们——这一课，别错过

六一儿童节来临之际，耐克发布全新《哪儿挡得了我们——这一课，别错过》主题影片，开启“哪儿挡得了我们”少儿运动主题活动。

在此次发布的《哪儿挡得了我们——这一课，别错过》主题影片中，一位女孩在进行守门员扑救练习，一次次尝试扑救来自不同方向的足球，但足球却总是从身边掠过，或从指尖滑过砸向球门。每一次摔倒后重新站起来时，她都在调节和校正扑救姿势，思考和判断球路。

只要比上一次，进步一点点，积少成多就会带来巨大的突破。逐渐掌握了扑救要领后，女孩的眼神也比前一次扑救时更加坚定，响亮而坚决的“再来”是她面对困难和挑战的决心证明。

影片最后，女孩实现成功扑救，绽放出自信笑容。这不仅是突破自我的成就感，还有运动练习让她变得更坚韧勇敢的自豪。

就像女孩所说的：“要是运动难不倒我，以后那些也一定不会。”

运动中没有常胜将军，所以你要不停地面对成功和失败。我做过最骄傲的事就是‘坚持’，从成为网球运动员到以网球运动员的身份退役。 ——李娜

正如网球运动员李娜所说的，运动的过程可以帮助和引导孩子认识自我、突破自我，取得进步。

在成长道路上，孩子们遇到的挑战和障碍是多种多样的；而体育项目的多样性，以不同的方式为全面培养和塑造孩子的意志品质提供了机会。

影片中的女孩只是众多从运动中成长的孩子之一，还有更多的孩子也通过运动激活了蕴藏的潜能和天赋。性格内向的女孩通过篮球训练，炼就勇气，以无惧和积极的态度挑战球场内外的人生考验；小跑者在每一次的赛跑中明白了坚持和永不放弃的重要性，今后无论是生活还是学习中的挫折困难，她都会坚持不懈得战胜克服；舞蹈的热情给予小舞者无穷的内在力量，无数次的跌倒和重新开始成就了流畅活力的动作，也激励他们追求更广阔的舞台和更大的梦想。

“哪儿挡得了我们”少儿主题活动期间，耐克还将开启一些列精彩活动，鼓励孩子们参与运动，感悟运动精神。