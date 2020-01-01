京东超市也要进军电影界了？

华为、五芳斋……品牌们似乎越来越喜欢把广告片拍成电影大片了。最近京东超市也为即将到来的618上线了四支风格各异的广告短片，看完之后让人不禁想要感叹：京东超市这是也要进军电影界了吗？

《生活是一片海》篇

生活是一片海

不总是风平浪静的

也不该是风平浪静的

它不把任何人放在眼里

身陷其中

没有依靠也不必渴求依靠

经历过绝望

才懂得绝望是一种罪过

任凭生活的风浪尽情肆虐

也绝不回头

感谢生活的风浪

让我们见证生活的奥妙

《相遇，就是奇迹》篇

命运不讲道理

相遇和宇宙都是谜

我们原本山海相隔

各自生长

我们原本毫不相干

最多擦肩

我们原本处处不同

仅仅性别相同

没人想得通

需要与多少目光交汇

才能让两个生命交缠

究竟要独自走过多少夜路

才能共度余生

相遇是一道难题

让世间所有理论都失去意义

命运真是毫不讲理

把每次相遇

都制造成一场奇迹

比如你遇见我

比如我遇见你

我们相遇

就是奇迹

《简单就是不简单》篇

《硬气宝宝》篇

我们什么都不要

只要你们认真地笑

这片厚重的土地足以滋养出你们的自信

等能走了

能跑了

能跳了

接下来

请你们硬气起来

几代人为你们铺好了一条康庄大道

你们要做的就是毫无顾忌地放肆飞驰

不必怕跌倒

十几亿双手护着你们

不必担心什么

几代人积攒下的殷实成果

让你们的翅膀硬的更早

硬气

理应是人生的底色









不看到最后，谁能猜到这居然是奥妙、雀巢咖啡、飘柔和君乐宝的广告，最后这支《硬气宝宝》甚至有几分后浪的味道，文案看似与产品无关，实则在从更有深意的角度从赋予产品另一层价值，带给观众独特感官体验。

平面广告做成漫画，视频广告拍成电影，今年京东618这是开挂的节奏啊……