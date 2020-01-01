民生信用卡十五周年品牌片：小人物“凝聚”的力量

民生信用卡十五周年品牌片 ——《聚》

你眼中的电影精神是什么？



我们理解的电影精神就是：给人以无限的启发和心灵的滋养，带来艺术和美的震撼，能够反应宏大的社会生活背景或是个人的命运历程。

2020年注定是令人铭记的一年，我们每一个人都应该记住，这一年我们经历了一场没有硝烟的“战役”，这一年我们都见证了全民一心的凝聚力。

在这个时代背景下，民生信用卡聚焦不同时代、不同身份、不同职业的普通人物故事，打造了这支十五周年品牌片 —— 《聚》，用 240 秒记录下小人物“凝聚”的巨大力量，传递出“相聚前行，信任长在”的品牌价值主张。

一、影片主题：“聚”



在 15 周年这一品牌节点上，我们结合疫情的社会背景，立足于现实，确立“聚”作为整个影片的主题。

我们认为，电影精神最难能可贵的就是由寻梦者到造梦者的过程，不断探索出新的维度，不断激励着后来人去做时代的先锋者。创作过程中，我们一方面结合民生信用卡15年的从业经验，一方面从用户需求出发，激发想象力，带领用户沉浸在《聚》所塑造的故事情节里，去共情去体验，去创造无限可能。

这一次，我们跳脱传统品牌片的“套路”，让《聚》更多的体现民生的造梦精神，聚焦平凡而伟大的普通人物，从“小我”真实相聚、相互信任的故事，反应因相聚与信任而产生的变化，从而引回民生信用卡15年来始终与用户相聚前行、信任长在，让“聚”更具有现实意义。

人，为什么要聚在一起？聚，是什么？

聚

是小人物的平凡与伟大

是乡村教师不忘初心的坚守

为孩子们凝聚点点星火

是一群女孩们为了更多人的健康

飞蛾扑火的勇敢

是一代代传承的相互联系、

相互支撑的精神内聚力量

是我们虽然生而不同

但我们会并肩战胜一切困难

是中国女足坚韧的意志

和坚如磐石的团结精神

聚是改变、聚是胜利、聚是使命、聚是万物生灵，聚是把每一个小我融入大我，将每一份凝聚的力量汇入时代的长河，去不断创造奇迹的燎原之火。它带给人们勇气、信心和对生活的生生向往，带给人们精神层面的引导，这也是本次品牌片《聚》的现实价值所在。





二、影片人物：小人物也是大人物

一部好的电影要具备三个要素：剧本、镜头和人物。而人物的选取，也是《聚》的一个核心亮点。《聚》主要聚焦几个生活在不同社会轨迹小人物“凝聚”的故事，以小见大，这个视角选择看似简单，却蕴含了深刻的内涵。

人物一：乡村教师

他们有着最质朴却崇高的情怀和超乎常人的爱与坚守，他们在破旧的三尺讲台上，一站就是一辈子。每年他们都会送走一批孩子，也会再迎来新的相聚，他们用爱和责任为这些孩子点亮希望的灯，他们就是乡村教师。

人物二：抗疫护士

普通的她们勇敢地走上了抗疫的第一线，减去了长发，一张张美丽的脸上留下了一道道伤痕，因为不能和自己的男友相见，只能隔着玻璃门诉说想念，但她们坚信，只要在万众一心，终将会取得胜利。

人物三：舞狮队队员

一人舞头，一人舞尾，两人协调配合，完全信任，才能确保每个完美动作的呈现，混杂的汗水味和屏息咬紧的牙齿都是他们凝聚的力量，这种力量就是舞狮人坚毅的精神，这种代代相传、相互支撑的力量也会不断影响着年轻一代。

人物四：创业者

他们是从粗粝平凡的生活里，磨练出来的普通创业者，他们每个人都是独立的个体，却为了共同的梦想相聚在一起，他们也会争吵、沮丧、力不从心，但当他们选择并肩相聚的那一刻，就会迎来成功。

人物五：女足队员

她们一次次的倒地又一次次的爬起来，因为训练，身体超出负荷，但她们说：生命的意义就是要纵情燃烧，不怕留疤，要为了队友和最后的胜利一直拼搏下去。团结合作始终是中国女足的精神核心，因为她们相信：聚无不胜。

这些丰富、立体而普通的人物群像，并不是能够拯救世界的超级英雄，却更具张力和光芒，他们所代表的：坚持、勇敢、坚毅、平凡、团结，都能引发观众的情感共鸣。

实际上，《聚》中很多的人物故事都来源于现实生活中我们的“民生”故事。从2008年起，民生信用卡一直积极援助翠竹希望小学，并启动”基础工程建设”，对乡村老师的教学进行资助。除此之外，民生信用卡还在抗疫期间还特别推出医护卡，为一线医护人员提供便捷服务。每一个“民生”故事，都代表民生信用卡与用户“相聚前行”的决心。

三、影片风格：小火慢炖未必不如大火猛攻

此外，电影很重要的是一个美字，这个美可以由演员、导演、摄影、配乐等一系列相关体共同塑造，时间不会定格，但很多电影瞬间是能够定格的。《聚》区别于其他爆款视频，在近乎严苛的精良制作和细腻的情节铺设之上，传达出一种品牌文化，一种统一的精神内核。

全片没有硬性的产品植入，没有产品生搬硬套的露出，以打乱时间的独特叙事手法，将艺术、音乐、人性，各种元素结合到一起，探索人们心灵意识，给人以力量，具有丰富内涵和审美。影片的每一帧画面其实都包含了很多元素，情节与情感层层深入，渐次递进，以小火慢炖的情感激发方式，达到与用户的共情，从人物的个体故事逐渐变成描写当下时代背景的故事。

片子结尾的一句“聚无不胜”巧妙引申回品牌价值主张，同时给观众带来心灵上的震撼，实现了高于生活的艺术，完成了品牌价值观的传递与超越。

我们希望通过这样的方式来告诉每一个人，没有人是一座孤岛，信任是一座桥梁。因为信任，所以可以让不同的人聚在一起；因为信任，所以可以让那些看似不同的独立个体拥有同样的情感和信念，无数个我凝聚成我们，就可以将不可能变成可能。

而这种小火慢炖的情感激发方式，也体现了一种专属于民生信用卡品牌的营销性格：内敛和深沉。

2020，我们一定，聚无不胜。