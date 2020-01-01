科沃斯×薛兆丰：让经济学理论与生活实践齐飞

据说摆脱了家务的年轻人，他们不仅工作涨薪了，人生也该死的甜美了 。

你说为什么？原因就在下面这个短片里。

这是BeatQuay为#科沃斯×天猫超级品牌日#打造的战役。自接到科沃斯×天猫超级品牌日Brief的那刻起，BestQuay就一本正经地研究起了家务劳动。

在一系列的讨论和吐槽里，我们思考着要如何完成品牌方的目标：基于当下的特殊背景，架立起科沃斯机器人与当代青年男女之间的桥梁，向年轻人传达机器人不仅能帮你承担家务活的压力，更是健康的传球手，生活效益更大化的制造机。

众多品牌在试图拉拢年轻人时，偏爱邀请当红流量小生来与年轻粉丝沟通。BestQuay决定另辟蹊径，打入年轻人内部，“偷窥”他们这个年龄层的家务生活群像，在家务问题上，二话不说立马和年轻人站成同一阵线。

不绕圈，直接找到并解决年轻人家务生活共有的难题。

每天都要面对的家务活对青年男女意味着什么？

能让CBD里指点江山的女强人瞬间身心崩溃，能让面对任何brief都能“好的”的工作小达人直接不好了。

当BestQuay把焦点聚到不同职业的青年男女身上，发现家务都是一件让他们头疼的事情。

做吧，流失了时间，错失了人生、经济、健康效益。

不做吧，脏污的环境，眼睛和身体还能顶？

但家务的折磨 —— 这个几乎99%家庭都面临的难题，却是科沃斯地宝和沁宝可以轻松解决的！

一旦家里有了科沃斯地宝和沁宝，你就可以在996的日常里对家务活说886，“金盆洗手”，重获自由，

在健康的环境中，将原先的“家务时间”变现成未来的收益。

找到了这个受众共鸣感与产品关联性兼具的切入点后，BestQuay希望能帮助科沃斯在年轻人心中建立这样的直接联系：

科沃斯地宝、沁宝 ＝ 解除家庭脏污、家务折磨的神器 ＝ 时间自由，人生自由 ＝ 更高生活效益、健康效益

#生活经济学#



薛兆丰的居家智慧生活

“如果1天省半小时，一年就能省180个小时，这180小时对我来说可以阅读10本书，对快递小哥来说可以多赚6000元。”

BestQuay揪住年轻人关注的经济问题、人生效益，围绕“经济学”这一核心概念，一个一个脑洞飞出了天窗。

最后敲板决定！拉网红经济学家薛兆丰出场！

这支「经济学理论与生活实践齐飞」的品牌宣传视频就这么诞生了~

它从「人生净值」的话题出发，以绝对理性的方式，逐层论证，一条一条给出年轻人应该从家务中挣脱开来的理由，正中青年男女的好感靶心，趁此也让大众种草了产品。

和它一同出现的，还有下面这个从产品功能点出发、结合经济学讲述的三个抖音金句海报视频。从「时间自由」、「健康效益」、「人生价值」三个方面，传达科沃斯给生活带来的效益：

在social传播渠道，BestQuay拉上新世相研究观察年轻人的生活常见现象，用一幅趣味有梗的青年男女家庭生活长图漫画。

让消费者忍不住对号入座，产生亲近感。并借场景对比的形式传达，假如你的家里拥有沁宝和地宝，那是一幅多么love&peace的场景。



点击图片查看详情

在生活这场巨型博弈中，希望大家都能找到最轻松的方式将人生的GDP最大化，也希望BestQuay未来能和科沃斯继续合作，探索机器人与人类生活更美好的未来。