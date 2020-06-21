华润漆六一暖心公益：爱，不留白

如果这个世界还有什么比阳光更晴朗的东西，那应该就是：孩子们天真的笑。

这是一个暖心的项目，当初接到客户Brief要拍摄一支偏公益的片子时，公司所有的同事都显得异常兴奋，大家都特别喜欢做公益广告，因为可以不用带着那么多的束缚，能让创意拥有更大的发挥空间……

但，当我们得知项目的预算时，所有人又都冷静了下来。

创意和极其有限的预算，如何平衡？

这就成为了我们在思考创意方向时，不断想挣脱的那个锁链。

先来了解一下这个项目的背景：客户与中国各地儿童医院进行了合作，帮助医院把病房进行重新设计涂装，让那些生病住院的孩子们，待在病房里也能感受到更多的色彩和快乐。希望就此拍摄一条短片，在六一这个节点推出。

一开始想了很多的Idea，但都被公司内部一一杀掉了，预算难呀。

在经过多轮的脑力搏击之后，面对公司脑暴室的几面大白墙，一个简单的想法最终浮出墙面。

那就是现在所看到的这个：爱，不留白。

我们没有选择“创作”一个感人肺腑的故事，而是选择呈现一种简单真诚的“心境”对比。

因为心愿，也有AB面。

当大多数小孩在为六一儿童节的心愿得到满足而感到快乐的时候，另外一群孩子，却不得不待在医院的病房里面对“白色”的落寞。

我们希望，能把这样的对比呈现出来，因为反差本身就是一种强大的力量。

最终，这个想法得以实现。

感谢客户的信任。