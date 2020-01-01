TCL“科幻电影”：开启跳跃时空的任意门

还记得小时候吗？每当太阳藏在地平线之下，一股神秘的力量就开始随着夜幕降临。

它让你匆匆合上还没写完的作业本，接着开始控制你的身体，让你和全村的小伙伴们不约而同地赶往同一个地方，那里有一台当时还很稀少的电视。里面播放着的《封神榜》或《葫芦兄弟》，撑起了我们整个童年里对另外一个世界的想象。

2020年，我们的娱乐方式越来越丰富，这股神秘的吸引力还依然存在吗？

下面这支由TCL电视联合广州天与空策划的“科幻电影”告诉你答案 ——



因为视频将在全球投放，特意配备了英语念白和字幕

在万物互联的5G时代，电视也开始点了越来越多的技能树，语音控制、家电互联、视频通话、AI识别等等一个不落，但用户对一台电视的根本需求是什么呢？

从市场数据来看，用户在购买电视时关注度最高的仍然是画质清晰度，其他辅助功能只能算是锦上添花，那些剑走偏锋的电视广告就像出了纯肉装的ADC，舍本逐末。买一台好电视其实买的是更高质量的视觉享受，在“颜值即正义”的今天，好看才是硬道理。

所以我们决定先给创意瘦身减肥，基于TCL华星光电自有屏厂实力和领先的量子点技术，让广告创意回归到最根本的“一块好屏幕的吸引力”。

如果说书是可以随身携带的避难所，那电视则是一扇可以时空跳跃的任意门。

带你去向往的童话世界

带你去向往的时尚世界

带你去向往的艺术世界

带你去向往的热血世界

带你去向往的美食世界

带你去向往的科幻世界

和其它品类不同的是，电视产品广告的投放渠道有大量的线下终端门店，为了让视频本身能表现出电视屏幕的素质，视频的电影质感也是本次拍摄的一大挑战，感谢在疫情期间为此付出的李兆光导演以及全体制作人员，你们的付出为本片增色不少，再次致谢所有幕前幕后的工作人员。

最后要感谢TCL客户的信任，没有“贪心”的要加入更多东西，才让这条创意表达单纯的视频，能够在今天这样广告信息越来越臃肿的环境下出街。

2020年了，你还怀念小时候那股神秘力量的吸引吗？最后把这个15秒的中文版小彩蛋跟大家分享一下。