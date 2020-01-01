《奇幻志》，首部记录主题乐园建造的微电影

“人类所有的才能之中，与神最接近的就是想象力。”

这次意味飞行联合襄阳华侨城项目给了本次创意一个支点，早在华侨城奇幻度假区（中国襄阳）构建初期，意味飞行创意团队就开始以工作摄影的方式对乐园进行取景拍摄。我们的视角从无忧无虑的“蒲公英儿童”到一个不善言辞的父亲，再到一位拼命积攒经验的德国青年，再最终回到一位踏实可靠的襄阳本地人身上，用一连串人物群像的真实故事，借着襄阳的城市发展契机，串联起生活的美好想象。真正的奇幻是严肃的事，真正的严肃是好玩的事。

STEP 1

用一次初心行动

讲述一个品牌温度

奇幻是温暖的牵念，它打破父与子年龄的代沟，找到亲子关系的共同话题；奇幻是严肃的事情，它让中国工人与德国工程师，在严谨的工程中互相欣赏、相互尊重；奇幻是默契的选择，它拉近世界的距离，让家园装得下家人的梦想，也装得下年轻人的理想……

四则故事，数不清的感动瞬间，《奇幻志》用个体故事构建起属于襄阳的群体记忆，凸显襄阳华侨城对人的关怀，对于社会责任和城市情怀的担当。

【故事一 奇幻拉近梦想】

想象力的启蒙，从哪里开始？王传淏，他拥有一个与其他孩子不同的童年，他的智力拼图是22米高的极限穿梭，他的童年绘本是一部真实的乐园记录片，他是乐园的“见”造者之一。

·襄阳华侨城《奇幻志》系列微电影之一《小小蒲公英就是奇幻英雄》

【故事二 奇幻拉近童年】

拆散亲子关系的或许不是长大，而是我们缺失的沟通语境。陈经红，他是一位乐园建造工人，也是一个普通家庭的父亲，为千万家庭筑造起想象力之园时，如何成为孩子心中的完美爸爸，才是真正的成长难题。

阳华侨城《奇幻志》系列微电影之二《Out爸爸与奥特曼爸爸》





【故事三 奇幻拉近国界】

JONAS，一位来自德国的工程师，他和师傅都一样相信，原始的创作冲动，是梦想和荷尔蒙，新鲜感只能维持一时，在磅礴想象力背后，是一次又一次的重来和坚持。

·襄阳华侨城《奇幻志》系列微电影之三《真正的奇幻是严肃的事》

【故事四 奇幻拉近未来】

回得去的故乡，住得进的乡愁。吕玉春，乐园里一位普通的吊车司机。他走过无数城市后，发现最眷恋的，还是那个叫做“家乡”的地方，于是，他朝着家的方向，整装出发。而襄阳也正以新的姿态，拥抱心怀梦想的归人。

·襄阳华侨城《奇幻志》系列微电影之四《龙的传人》

STEP 2

从品牌语境到大众议题

激起每个人心中的奇幻





奇幻，不是幻象。以“奇幻”为钥，引发人们对家庭、城市的更深层次的思考，让大众共同参与，让城市一起想象，在「奇幻志」中，不乏大众议题的讨论与亲密情感的共振。

我们相信，每个人都是爱幻想的人，奇妙的幻想里，饱含着热爱与感动，立足于现实与期待，藏着无限精彩的人生故事。奇幻，是每个人都拥有的超能力，带领我们去感受生活点滴的温柔，发现未来世界的精彩。

激荡城市的想象力的奇幻故事征集，引发成百上千的网友热情留言。或是分享自己的奇幻想象，或是感同身受的生活经历，在情绪的起承转合和温暖共鸣中，大家从中看到了自己的影子，也看到了襄阳华侨城的用心。









STEP 3



“自有 借力”矩阵式传播

话题持续发酵





出圈！出圈！出圈！儿童节，就该是奇幻味

在大家还在以节日海报或亲子活动的常规动作，迎接六一儿童节时，意味飞行联合襄阳华侨城让这个节日有了新的记忆。

儿童节当天，襄阳华侨城借势推出《奇幻志》首部微电影——“小小蒲公英就是奇幻英雄”，献礼广大心中有梦的孩子。在这个充满童心的日子，掀起一场关于奇想的风潮。

一种充满感染力的“奇幻故事”分享，迅速掀起了人们的关注，不断牵扯着每个人心中的柔软。借势儿童节节日，引发成千上万新客户关注。这不仅拉近大众对于创作的欲望，更打开了襄阳华侨城与城市、社会、人群沟通的第一步。

同频共振“组合拳”引爆阅读关注量

为了进一步契合营销事件，《奇幻志》微电影系列以“组合拳”的形式，在襄阳华侨城官方自媒体、腾讯视频、爱奇艺、B站、新浪微博等渠道联动呈现，融合线上话题、线下影展等维度，力求形成最大化的品牌影响力。

多渠道传播，权威与趣味共行，数据与情景并行，经过多维度推广，内容沉淀，“自来水”推动持续发酵，《奇幻志》话题不断发酵，牵扯着每个人心中的柔软，激发城市中每个人的想象力量。在各个平台都成为热议话题，为数万名用户点亮心中奇幻。

STEP 4

电影级巨制手笔

想象力的凝聚力

好的作品和内容，总是能够产生跨越地域的话题效应和传播能量。早在《奇幻志》还处于概念时期，意味飞行联合襄阳华侨城联合共创，一同细致思考每个故事的整体呈现，希望更可能多的，将每个真实发生的故事转化为温暖细致的镜头言语，最大程度还原这些故事主人公的纯粹、坚持，传递想象力的美好。以此铭记，以此致敬。

好故事，永远是创作的核心

坚信唯有好故事才能打动人，而一切好故事源于真实。四部作品的背后，创作者们多次亲赴现场采集创作素材，并几易其稿，打磨、推敲、修改故事剧本，只为以最巧妙的还原、最真挚的情感打动观者。

·《奇幻志》原始手稿





千百遍细节磨砺 只为让创想照进现实

为了让真实故事的奇幻成为可能、创作团队邀请数字艺术家共同创作海报，以缤纷的笔触，大胆的创作、让心中奇幻成为眼见之实，深入人心。

用镜头，让一切奇幻皆可想象

为了最大程度还原这些城市筑梦者的无言、纯粹、坚持，创作团队细致思考每个故事的整体呈现与画面承接，将故事转化为温暖细致的镜头言语，传递真情与纯粹的美好。

·概念数字艺术家创作过程





奇幻的脑洞里，尽是创作者的温柔

6月12日，奇幻志微电影武汉观影礼成功举办。襄阳华侨城特别邀请作品的主创团队解析每个视频背后的故事。这场观影礼，并不单纯的讲述故事，更道出了故事背后的大爱精神。

·《奇幻志》武汉观影会现场图