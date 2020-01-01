为什么优酸乳出圈了？

冠名一档优质内容可能是品牌出圈、完成年轻化的最快方式之一。

上周，一场特殊的音乐节燃爆全网，没有人海流动，没有欢呼尖叫，没有“跳水”互动，这场充满“真人秀”风格的草莓音乐节，让人隔着屏幕依然能够感受到主唱和乐队炸裂全场的氛围，同时也让“夏日滋味优优优，优酸乳-我要我的滋味”独家冠名成功出圈。

尽管不能亲临现场，但是由情景小剧场、幕后快问快答和歌曲表演Live秀等多维度、多场景组成的内容形式，不仅能够展现音乐人在舞台上的高光时刻，也能让大众看到他们在幕后多彩、有趣的一面。而且打榜、真人秀等综艺化、娱乐化的互动玩法，大大降低了人们参与的门槛，即便是不懂音乐的人也能被草莓音乐节吸引，参与一场全民视听盛宴。

优酸乳是如何出圈的？

近几年，从《中国有嘻哈》到《乐队的夏天》，音乐类节目从小众走向大众，成为年轻人接受度较高的内容，优酸乳通过冠名音乐节表达了品牌与年轻人玩在一起的态度，成功引发了年轻群体对品牌的好感和共鸣，传递了品牌会玩、潮酷的形象和文化。

而且，音乐内容自带热度和话题，无论是个性鲜明的“拉黑狂魔”彭磊、“莫得感情”陈粒，还是不同乐队之间风格、曲调的激情碰撞，优酸乳深度捆绑音乐节，将品牌影响力渗透到更多圈层，能够有效助推事件发酵和传播，为打造夏日爆款营销提供参考。

音乐节综艺化，要这么玩？

虽然所有节目内容在6月初已完成录制，但为了让歌迷和网友获得参与和互动体验，头条站内特意为大家设置了投票环节，每个人都能为想听的歌曲打榜，得票最多的3首歌曲将作为彩蛋出现在音乐节现场。

而且，网友可以在今日头条、西瓜视频上参与话题#草莓音乐节#征文活动即有机会瓜分10万元现金大奖，不限体裁，不限形式，甚至不限内容，低门槛的操作方式让活动能够大范围的传播和曝光。

为了更好的烘托气氛，让活动在社交平台上进一步发掘，摩登天空官方头条号提前释放出10支拍摄花絮和多张音乐人海报，充分调动观众对音乐节的关注和期待。不少歌迷在预热视频下留言，述说对乐手的思念和热爱。

为期2天的音乐狂欢也没有让大众失望，用真人秀和综艺的风格打造草莓音乐节，为观众创造了多重体验，Live秀让大家看到音乐人在台前的高光时刻，感受到乐队对音乐的热情和执念，即使台下空无一人，依然呈现足以嗨翻全场的体验和观感。“幕后”环节让大家近距离了解到音乐人的日常生活，满足大众的窥探欲，比如外表潮酷的赵梦居然是个养生girl，在拉近观众与乐队之间距离的同时也提升了对品牌的好感。

短短2天的活动，吸引近1100万草莓星人到访，相关话题12次登上头条、抖音、微博、知乎热搜榜，全网总曝光50亿+。这场融合综艺感的音乐节，从预热、发掘到火爆，接地气的玩法不仅最大化地释放出乐队的商业价值，也刷新了年轻群体对优酸乳的固有认知，盘活了原有粉丝群，吸引来更多新鲜血液，为产品带来了声量和销量。

如何做好品牌升级？

优酸乳冠名草莓音乐节不仅是一次成功的破圈案例，也是品牌跨界音乐领域，以内容为基础进行品牌升级和年轻化探索的创举。此次活动收获如此热烈的反响，离不开多方的配合和统筹。

精准洞察，丰富品牌基因

懂年轻人喜好的品牌才能更好地走近年轻人，优酸乳洞察到年轻人对音乐内容的喜爱和接受度普遍比较高，加上自身具备音乐基因，容易借此扩大品牌在年轻消费群体中的知名度和影响力，因此无论是独家冠名音乐节，还是近期更换代言人，都是基于自身年轻化策略和市场洞察抢夺年轻消费群体。一系列破次元的营销动作背后，一方面是传递品牌主张和文化，另一方面是让产品快速转型为有内涵的潮品。

内容创新，助力产品走进消费者

“真人秀”音乐节的创新玩法颠覆了大众对在线音乐直播的认知，为品牌提供了跨界新思路，夏天本是很多音乐节扎堆举办的季节，优酸乳将音乐节与传播主题“夏日滋味”强绑定，让用户想到音乐节或者听到乐队的旋律就能联想到到优酸乳，既为大众提供了享受试听盛宴的机会，也让产品嵌入消费场景，解决消费者在炎炎夏日里选择饮品的问题。

多平台加持，打造爆款营销事件

这次音乐节在今日头条、抖音、西瓜视频三方平台都能观看，聚合多重资源的联动营销，为赋能节目出圈，打造跨平台的爆款营销事件创造了前提条件。

特别是潮流平台抖音，拥有社交、娱乐属性以及制造爆款话题的能力，节目上线期间在抖音上发起话题和挑战赛，随着节目的火爆，品牌强化了在年轻消费者中认同感和忠诚度，另一方面，抖音的平台属性决定了音乐类内容更容易被人们分享和转发，这也是节目能够出圈的关键因素。

同时，作为字节跳动旗下的营销服务品牌，巨量引擎也在背后为此次娱乐营销保驾护航。基于创意、流量和高效率的信息分发能力塑造品牌价值，对寻求升级的品牌来说是最有说服力的传播资源。

好内容需要好平台加持才更容易破圈，优酸乳的品牌升级本质上是一场满足消费者情感需求的营销，但展开看，一个有内涵的品牌需要不断拓展自身基因、人设、主张、文化，让产品成为代表消费者个性和态度的精神寄托才是核心竞争力。