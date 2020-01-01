《风味人间》第二季：此处有梗

原标题：腾讯视频·风味人间第二季，此处有梗

「吃了吗？」照例向中午才来上班的同事发起问候。

「这菜根本没辣味啊！」湘菜妹妹照例与川菜姐姐battle吃辣，照例对毫无招架之力的本帮菜老大嗤之以鼻。

天气是歪果仁的梗，「吃」便是中国人的梗。身为一个自豪的中国人，总能把「吃」化成日常语言，把吃进去的食粮转化为精神食粮也是全人类共有的天赋。人间四月，SOULO开始了与《风味人间第二季》的合作，见证了这部总在深夜上新、让食欲与体重齐飞的美食纪录片的开播与收官。

一、开篇 · 超有梗

认知中的纪录片往往是严肃的，可这次的主角天然具备了「出圈」的可能性，那就是全世界的风味，不管你吃过还是没吃过，一定会忍不住为它们打call。

那一边，节目组在认真地记录拍摄，这一头，SOULO的小伙伴们一个个化身为梗王，把从片子中找出的梗拾掇好，一堆堆地搬上会议桌，让食材与美食欢乐出圈，看着满屏珍馐，忍不住又多吃了半碗饭。

云游四方只为带来人间风味，究竟哪一味最是有排面？四月马上到，高清生肉立刻有，火前留名不要忘。

资源4月就来了

4月上新 预感要火

人间四月 比比排面

二、收官 · 更有梗

临近完结，《风味人间 第二季》历时八周的陪伴，俘获了无数的深夜饿人，想必节目组各位大大们，有好多话想对大家说。热心肠的SOULO穿上大大们的马甲，化身为导演、剪辑师、厨师……代替他们说出致谢感言或是说出口就会被捶的内心OS。

总说「完结撒花」，不如和导演一起撒点真花？被逼无奈的剪辑师献上的彩蛋到底好不好看？这么好的节目，敢不敢和厨师一起刷它个千万亿遍？最后，含泪道别的我却悄悄增了重……

对《风味人间》的爱实在太多，最后送上未出街的珍藏花絮，前方高能！NSFW( not safe for work)！