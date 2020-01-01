寻找抖音最强星主播，让梦想从直播间出发

我知道潮落之后一定有潮起，

有什么了不起。 —— 五月天《人生海海》

这个春夏，我们被选秀节目包围，欣赏了一个又一个光鲜亮丽的舞台，刷过一个又一个热搜。但最后成功出道被记住的人，只有那么几个而已。

对于那些未成功出道，甚至没有拥有过舞台的练习生而言，舞台和曝光弥足珍贵。是不是可以有一个机会，让这些上不了舞台的练习生继续发光发亮。

让赤子心，憨人梦，依旧疯狂。

抖音直播推出了大型主播练习生线上招募养成活动，面向全网包括素人、经纪公司、MCN机构进行招募，由专业的明星导师助力开播：顶级经纪人杨天真、国家一级演员腾格尔、知名唱作歌手杨坤以及王思聪香蕉助力团。

最终从全网选拔出10位优质训练生，可获得个人千万演唱会等扶持发展机会。

主K动态版

我们站在那些“上不了舞台的练习生”角度，思考梦想和舞台的意义，最终推导出“梦想从直播间出发”这个主题。

整个项目从前期节目官宣的招募到比赛阶段明星导师亮相和人气练习生宣传再到比赛结束top10收官，策划了完整的一套节目宣发方案，在线上和线下进行了一系列传播和投放。

一、你愿意再为自己争取一次吗

在前期节目官宣招募阶段，发布“抖音星主播共培计划”招募海报，清晰传递活动定位，制造话题引发行业关注。站在练习生的角度，结合抖音直播间在实现梦想中的作用，用走心文案吸引练习生报名参与。

01

别让梦想

耽搁在实现的路上

开播吧

这一次让梦想成真

02

看不见的观众

感受到的关注

开播吧

即刻收获万千瞩目

03



小小的屏幕

也能成为闪耀的舞台

开播吧

随时随地都能发光

二、天赋是加分项，但努力是必备项

在比赛阶段，明星导师进行亮相：直播星推官杨天真、梦想助力官腾格尔、音乐人代表杨坤、香蕉助力团王喆和强东玥。结合每位导师的个人经历，以他们的口吻，送一些“金句”给练习生。

导师直播海报

三、我的梦想，从直播间出发

比赛阶段还为一些人气练习生打造了纪实海报，增加活动热度，这些人气练习生中，他们有的人参加过多次选秀活动，但大舞台依旧很少。

有的人练习生多年从未站上过舞台……我们通过深入了解他们背后的故事和内心想法，还原他们的生活现状，展示其对于梦想和热爱的态度。

地下通道里唱歌的：井胧





练功房也可以是舞台的：天音





把家当录音棚的：YoungG

在马路上练习的：区天瑞

很多练习生其实都找不到传统意义上的舞台，但他们每个人都没有停止在自己的“舞台”继续发着光，他们在地下通道里唱歌，他们在马路上练习，他们在练功房里，他们把家当录音棚。

重要的是，他们都没有停止梦想的脚步。他们值得被更多人看见，而不只停留在某一次选秀，消失在平凡中。

我们愿意记录这份“赤子心，憨人梦”，并希望让更多的人看到。其实和他们一样，我们也在自己的行业里坚持着执着和梦想。每一个有梦的人都值得被看见。