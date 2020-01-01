「懂她」圣诞新片：在这座小城，圣诞老人是粉色的

藏好礼物，灯光亮起，暖上红酒……

又是一年圣诞季， Pickle 与 Her own words「懂她」携手，聊聊唯有自知的“私密暖事”。

Her own words 拥有超100项内衣专利技术，旨在为女性设计打造真正舒适的内衣。一切从身体感受出发：面料触感的体贴、无痕设计的自由……细腻心思，身体了然。

为此，Pickle搭建美好圣诞场景，围绕四款红色单品，制作四条15s C4D小片，表四种秘密暖意。



（全屏播放效果更佳）

温馨小调、梦幻设定，让动画像是一篇温柔童话。全片采用简约明快视觉风格，场景以白、金、粉作为色彩系统，让这座粉色山间小城更添气质。物件设计线条流畅利落，配合运用金属等材质，为女性化视觉增加现代感。

技术亮点一

从坚硬冰凉，到触感柔软。

胶原蛋白面料





圣诞树上金属彩球材质突变，体现特殊面料舒适亲肤。

技术亮点二



过电的只有心情，和肌肤无关。

防静电科技





开关一拉，小屋熄光，山上暗灯。被电多了，断电的感觉让人感动。

技术亮点三

它在吗？不在吗？从效果看，在。

专利隐形钢圈





心机角度变化，球体悄然“消失”，巧妙表达隐形特征。

技术亮点四

“让人安心”越来越难，但用心就有可能。

惊喜，来自专利3D塑型胶圈







四散的物件重新归整落地，稳稳妥妥，笃笃定定。

在喧嚣红色铺天盖地的圣诞与年尾，希望这则粉色治愈系动画，能给你带来一点暖意与灵感。

另外品牌的暖冬礼遇也同步上线啦！天猫搜索 Her own words ，收获真正“贴心”的惊喜吧。（懂她的Bra有多好？讲真，穿过就懂）

Creative Agency / Pickle

Client / Her own words

Creative Director / Jana Chen, Win Lau

Design Director / Win Lau

Account Manager / Liz Zhou

3D Designer & Animator / Steven Shao, Yang Chen, Win Lau