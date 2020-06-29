千亿级的果酒市场，只靠年轻人能喝出下一个茅台吗？

年轻人越来越爱喝酒了，不过这个酒不是白酒，而是口感更好的果酒。

李子柒的酿酒日常视频，在社交网络上掀起一波自酿果酒的风潮。豆瓣话题#我在家中酿酒#目前已有400+w次浏览，网友们在该话题下分享自己自制青梅酒的经验。刚刚结束的618大促，天猫平台上果酒类增长率高达120%，55大促，这个数字更是达到了惊人的200%。

毫无疑问，果酒再一次火了。

果酒并不是第一次走红

上一次，果酒被广泛讨论还要追溯到2017年《三生三世十里桃花》的上映，泸州老窖植入的一款玫瑰李子酒桃花醉借势走红，月销量4000多瓶，剧集上线两个月，总销售额超3000万。目前桃花醉仍在天猫有售卖，但月销量只有数百瓶。

2015年《欢乐颂2》的上映，带火了茅台集团旗下的果酒“悠蜜”，但由于口味没能及时更新，不到两年销售份额下降，到今天市场上已经难觅悠蜜其踪影。

一直以来，果酒行业就不缺知名酒企的身影。

早在1998年，五粮液就看准了青梅酒的市场潜力，集团从西北农大聘请了三位专业人才，专门攻克果酒酿造技术，最终研发出了一款勾兑果酒——仙林青梅酒，还在2000年获得了国际大奖。 2014年，古井贡酒就推出了主打健康牌的佰色果酒，2019年泸州老窖也推出了“青语”“花间酌”“拾光”三款新品来进军青梅酒市场。

酒类企业的头部企业都有涉足果酒领域 来源：国家食品质量监督检验中心

资本和热度都不缺的果酒行业，长期以来却没有一个让消费者印象深刻的品牌出现，2013年，有知乎网友提问，为什么果酒市场没有老大？

7年过去了，果酒行业的预期规模已超过千亿（《2014到2018中国果酒研究报告》），但群龙无首的现状依然困扰着果酒行业。

人货场的改变，让果酒真正站上风口

人货场是零售行业中永恒的概念，不管技术与商业模式如何变革，零售的基本要素离不开“人货场”三个字。2020年之前怎么捧也捧不红的果酒， 本质上也是三要素没有发生转变。那么此次果酒能逆天改命吗？

先来看人。

第一财经数据中心联合天猫发布的《2018天猫酒水线上消费数据报告》显示，从品类变化上看，虽然白酒、葡萄酒和啤酒牢牢占据前三大品类，但小众品类如果酒和洋酒连续两年增速50%，其中梅酒年均增速达到35%以上，年轻人已经成为酒类消费主力军。

图片来源：CBNData

女性消费群体的崛起，让酸甜口味、低酒精和高颜值成为受欢迎的关键词，给果酒带来了巨大的发展潜力。女性的果酒消费力在2016年-2018年间连续提升。

再来看“货”。

多样化的消费趋势是中国年轻主力消费群的突出表现，这一点在饮品市场也不例外。 “单纯”的饮料已经不能满足部分消费者了，为了赶上日新月异的口味趋势，企业除了马不停蹄地推出新品之外，也开始各种元素的混搭——低度酒精+X 成了热门CP。

茶饮行业瞄准了“茶饮+酒”的生意，喜茶从4月起先后推出过3款“醉醉系列”含酒精茶饮。其中最受消费者好评的“醉醉葡萄啤”，是喜茶和啤酒品牌科罗娜的联合出品。

啤酒公司也开始做含酒精饮料的生意。百威英博今年年初推出了首款含酒精气泡水（硬苏打水）Bud Light Seltzer，5月份再次推出硬苏打饮料品牌Social Club，在国内，也有品牌开始布局果味啤酒，比较知名的企业如莱宝、优布劳、天湖啤酒等。就连一个世纪以来都滴酒不沾的可口可乐公司也推出了柠檬酒精饮料，押注含酒精饮料的赛道。

多元化、低度酒精+的两大趋势，让品类丰富、酒精含量偏低的果酒占尽先机。

最后是场。

假如前两者的变化是一个循序渐进的过程，那么此次疫情就是果酒走红的最强催化剂，也加速促成了果酒“场”的转变。

疫情影响下，人们保持社交距离，使得白酒最为依赖的社交场景和聚集式消费在年后几乎消失。 传达出“享乐”“独酌”“单身消费”“居家”等关键词的洋酒和果酒迎来销量增长。果酒品牌也顺势加强了相关的营销。

譬如，天猫618果酒销量No3的 Miss Berry在小红书上的关键词就离不开“宅家”“情侣”“小酒”等关键词。

除了独饮消费之外，果酒品牌也在积极拓展其他消费场景。譬如江小白旗下的梅见青梅酒，口味偏酸，定位是“佐餐酒”，与全国餐馆合作，强调品牌的社交属性。梅见在天猫618果酒销量排行榜上拿下第一。

图片来源：天猫

排名第二的冰青青梅酒选择与火锅等餐饮渠道合作，产品功能放在解辣、解腻上，也算一款定位佐餐的果酒。据创始人介绍，冰青已经在凑凑、小龙坎、朝天门等共3000家餐饮门店内上架销售。

果酒还能甜多久？

满足“人货场”三元素转变之后，顺利站上风口的果酒也并非高枕无忧。 业内人士指出，外来品牌强势、行业标准不一、产品同质化严重等都是亟待解决的问题。

在人均梅酒消费最高的日本,梅酒市场规模已至千亿,趋向饱和。这种情况下,日本梅酒品牌正向更具潜力的中国市场渗透。在网络上,各种海淘代购渠道丰富,日本梅酒高品质的口碑已渐渐在国内消费者印象中形成。 知乎上关于优质梅酒购买的询问，答主也多推荐日本品牌。正宗的日本梅酒则都是经过基酒浸泡酿造而成的，酿造时间从3年至13年不等。

图片来源：知乎答主@没牌子

电商平台上销售的果酒则令人眼花缭乱，虽然都打着果酒的名号，但制作方式却大不相同。按照酿造方法和产品特点，果酒有发酵果酒，蒸馏果酒，配制果酒、起泡果酒之分。

图片来源：四月清天猫旗舰店

TBO旅游商业观察还指出，果酒市场除了制作标准亟待完善之外，我国的果酒缺乏统一的评价标准。 相对于世界完备的白酒、葡萄酒、啤酒的评价标准，果酒虽然品类众多，但是评价标准却只能沿用葡萄酒的评价体系，唯一形成统一标准的果酒产品只有蓝莓酒一个，2016年6月14日，《中华人民共和国国家标准公告》（2016年第8号）正式发布“国家标准《蓝莓酒》GB/T 32783-2016”，并于2016年10月1日起在全国实施。

回想当年可口可乐三进中国，花了五十四年才让中国人爱上可乐。国产果酒要打败外来选手，真正灌满消费者的酒杯，还需时间来验证。