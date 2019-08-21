IP时代，母婴品牌如何玩转IP化新营销

今年是飞鹤倡议5月28日中国宝宝日的第二年，飞鹤意欲将中国宝宝日与飞鹤品牌进一步捆绑，实现528宝宝日=飞鹤的IP品牌化进程。





在2019中国宝宝日营销节点中，如何将飞鹤品牌与宝宝日IP进一步强化捆绑是此次营销的核心。

飞鹤选择再次携手以IP为核心的泛娱乐整合营销公司——博胜合作,将宝宝日IP=飞鹤品牌进一步捆绑。经双方深入沟通后一致认同从528中国宝宝日出发，持续以“陪伴”为核心发力点，提炼2019宝宝日飞鹤品牌主张“陪伴是更适合的爱”，打造宝宝日固定品牌印记。

通过不再局限于母婴圈层而是联合更多圈层针对目标群体有效营销，从而将宝宝日与飞鹤品牌强捆绑，强化大众对“528中国宝宝日”认知。







强化认知第1步

线上线下聚焦陪伴，引导广泛关注

通过线下在北京地铁释放走心海报，线上则全网推广飞鹤情感大片的举措，全面聚焦陪着≠陪伴问题，引目标群体共鸣，同时为528宝宝日线上H5互动活动预热造势。

《宝宝没说出口的小秘密》H5活动一经启动，便吸引了众多母婴群体热烈反响，引发了全网母婴群体关于亲子陪伴的反思，触达目标群体内心引导认知关注。

强化认知第2步

多圈层行动助力，宝宝日强化引爆

博胜从飞鹤中国宝宝日品牌主张出发，联动权威官媒、明星、政务、母婴、家电、企业蓝V等多个圈层发声，全网引爆“陪伴是更适合的爱”528宝宝日陪伴主张。

【人民网&新华网等权威媒体发声倡议528宝宝日陪伴主张】在当代父母忙于为生活奔波，想给孩子最好的物质条件但却对孩子缺少陪伴的情况下，官媒发声倡议更显权威，加上大V助阵扩散飞鹤528中国宝宝日陪伴主张，一时间高质陪伴倡议刷爆朋友圈。





【章子怡等宝爸宝妈明星号召528宝宝日陪伴，微博大V齐助力引发亲子陪伴重视】章子怡、王栎鑫、张歆艺和黄小蕾等大咖明星发布号召528宝宝日“新鲜陪伴一小时” 视频，娱乐kol助阵触达明星核心粉丝圈层响应号召，引发社交媒体全面刷屏“新鲜陪伴一小时”。

飞鹤官方借势发布了#528中国宝宝日#、#陪伴是更适合的爱#双话题，在众多圈层助力下，飞鹤双话题分别获得1.8亿+和1.1亿+阅读量，且霸榜48小时，同时微博搜索“陪伴”、“陪伴是更适合的爱”关键词位列第一。





【政务、商务、母婴等多个圈层意见领袖响应528宝宝日号召】@山东共青团、@海尔冰箱、@辣妈帮社区等多个圈层蓝V创作中国宝宝日内容海报，热烈响应陪伴号召。南京日报、人民健康网等蓝V自主转发，为更适合的陪伴点赞，强势扩散528宝宝日信息。

强化认知第3步

联手明星X权威机构，强化宝宝日陪伴印记

博胜洞察母婴人群对权威的深层次认可需求，联合明星X艾瑞咨询权威机构从线上线下联动为528宝宝日打造《2019中国亲子陪伴指南》：

线下邀请飞鹤乳业品牌形象大使章子怡和首席艾瑞咨询师出席发布会，共同探讨中国亲子陪伴问题，现场反响热烈；

线上艾瑞咨询通过产出数据，发布《中国亲子陪伴质量研究报告》，行业圈层转发扩散，引发广大母婴群体深度关注，总曝光2406万+。

还衍生出图示等趣味内容传递专业科普内容，给低质陪伴父母提供陪伴范本，强化528中国宝宝日陪伴印记。

博胜从线上线下全渠道合力打造飞鹤528中国宝宝日，全网聚焦飞鹤品牌打造宝宝日大事件，各个传播渠道端口都获得不错的数据，实现品牌捆绑IP效果最大化。

飞鹤2019中国宝宝日总体曝光量破50亿。

微博端：#528中国宝宝日#阅读量1.8亿+，互动量24.2万；#陪伴是最适合的爱#话题阅读量1.1亿+，互动量8万；总话题阅读量完成率1444%，微博搜索“陪伴是更适合的爱”关键词位列第一； 50+KOL矩阵打call，总曝光6683W+，总互动20万+。

微信端：大V 持续输出中国宝宝日新鲜陪伴主张，20篇文章破10W+，总阅读量226W+。

新闻媒体端：今日头条、凤凰网、百度、网易等权威门户轮番推荐，总阅读量445.1W+。

本次传播通过IP与品牌双向赋能营销，强绑定528宝宝日=飞鹤，将飞鹤品牌与中国宝宝日高度捆绑；精准深挖各圈层母婴群体在亲子陪伴中的痛点，用熟悉的情景与大众达成情绪共鸣，开创了与全社会情感共鸣的走心营销新花样；还聚焦社会性亲子陪伴问题，提供家庭陪伴指南，收获了海量客户正向口碑，强化了“528中国宝宝日”节日IP认知。