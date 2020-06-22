天猫618：全体起立，都给我秀！

先抛个问题活动一下大脑：“买家秀”是不是世界上数量最多的UGC类型？

今年天猫618理想生活狂欢季，我们接到brief：天猫站内拥有强大的买家秀优秀资源，本次天猫618内容传播要以买家秀为原点输出内容，打通站内站外，主打“超级买家秀”概念，并强化天猫618的强货品心智。

了解天猫的胖友们都知道，天猫618&双11大促，配合站内活动机制，在传播上也会进行长战线、分阶段的引爆。从6月1日到6月18日长达18天的传播周期里，如何配合站内节奏，为618氛围造势？如何持续蓄水、延续热度？如何完成每个阶段承载的传播目的？不废话，直接看东西。

Stage 01：#买家秀高频词汇书#

6.1开门红（5月28日-6月1日）

对买家秀常见表达进行二次创作，引发全网共鸣讨论，打响6.1预售传播

谈到买家秀，你是否有过对着商品评价页面发呆、不知道该写什么的经历？

为此天猫不惜全网重金求词，帮你圆一个轻松写买家秀的梦。

这一波竟征集来成千上万个资深买家的买家秀高频词汇。好吧，那就整理成册供广大网友晒买家秀时“学习参考”。

某头部咨询公司说过：“符号就是命令。”那我们找到一个具备“文化原力”的符号试一试。这个巨大威力的符号会让在座所有经历过高考的人梦回被支配的恐惧，让大家情不自禁地读出声，背起来！那个……国货之光“五三”听过么？那个……还记得单词书永远停留的abandon吗？

（点击原图查看名师解读与例句）

别再自嘲语死早，看看这本《买家秀高频词汇书》，七天进阶买家秀儿。

还有爆款货品词汇卡，让你一手拓宽买家秀词库，一手把握爆款货品资讯，为6.1开门红预售掀起声量。

教学视频也来了！ 我们将站内最有代表性和认知基础的买家秀内容进行“超级”演绎，还原一个个超级买家秀创作时的场景，为第二阶段用户参与“超级买家秀”大秀的试镜进行“打样”：这样的买家秀，就是“超级买家秀”！

Stage 02：#超级买家秀#



品类加购期（6月4日-6月12日）

天猫办超级买家秀，全网试镜，用大家的买家秀带动大家加购

在前期我们通过一本《买家秀高频词汇书》和一支超级买家秀视频，为全网突击补习了撰写买家秀的能力。那在长达9天的品类加购期，如何进一步激发大家秀出自己的买家秀呢？

我们把超级买家秀真的办成一场秀。

天猫宣布举办超级买家秀，号召大家用“大秀试镜”的方式前来秀出超级买家秀。试镜中第1名将荣获“秀上皇”称号，2-4名将获得“秀才”称号。

在这场长达9天的互动中，明星领秀官、达人和全网用户都陆续参与到这场超级买家秀大秀中。

明星：以领秀官身份，带头秀出私藏好货。



达人&用户：发挥十八般脑洞，秀出值得推荐的好物



在这场盛大的超级买家秀试镜收尾期，天猫本猫亲自上场，和明星领秀官们献上魔性鬼畜的云端大秀，为天猫618狂欢拉开帷幕。

Stage 03：#超级买家秀档案#

狂欢冲刺期（6月16日-6月18日）

买家秀角度主打货品，丝毫不废话，以货带转化

电商开售阶段，买买买是用户最直接的需求。这个阶段，如何最大效益地传递618爆款货品的活动利益信息，给到用户最有针对性的购买指导？

我们延续了超级卖家秀的概念，推出“超级买家秀档案”，一展典型超级买家的装备清单。

你可能要问了，超级买家秀档案究竟是谁的档案？说来惭愧，我们又用了些小小的谐音，让每位“超级买家”能更直接地对应到一个站内主推货品品类。并用一句超级买家评论，快速安利这些装备。

还有“独家新品”“跨界尖货”和“免息爆款”各类货品，瞧瞧有没有什么想买的？

独家新品

跨界尖货

免息爆款

从去年的“光想青年”“天猫开店”到今年的超级买家秀，天猫618一直在尝试各种不同的事件玩法。这次天猫618campaign，无论玩法如何探索创新，却始终围绕货品，从消费者有普遍体感的买家秀出发，从买家角度来积累用户对于货品的心智，毕竟，货品才是天猫618主打的内容。