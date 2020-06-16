魔爪×王一博：实力演绎专业赛车运动员，硬核！

各位朋友大噶好，这是我们在数英发的第一篇内容，初来乍到，请多关照。

在今年的魔爪饮料campaign中，客户邀请到当红艺人王一博作为全新品牌代言人，希望我们以“The Golden Moment”作为核心concept进行TVC的创意和制作。

酷盖王一博作为目前炙手可热的年轻艺人，如何让魔爪这支广告能跳脱出一些所谓的流量套路？能让大家眼前一亮？给大家呈现一个没有见过的王一博广告？

经过我们核心团队的调研和讨论，最终和客户讨论下来：我们要为大家呈现的不再是艺人王一博，而是拥有魔爪硬核气质的，真实的，作为专业赛车运动员的王一博。

我们要给饭圈粉丝呈现的是一个未删减的一博；给魔爪的忠实用户看到一个能够鼓励年轻人的真诚的代言人；更重要的是我们想要打破圈层，要让那些对于偶像文化有偏见的硬核直男看到一个让他们惊喜的，同样硬核的真Monster！

自2017年以来，TouchingStudio成为魔爪中国重要的合作伙伴，我们一共为品牌创意制作了8支广告。我们很高兴和品牌共同成长，这是硬汉与直男的联盟，电光与火石的碰撞。

关于这次“golden moment”拍摄，领哥开玩笑说：这算是一道超纲题。诚然。但是人生的每一次“超纲”，正是打破自我界限的全新开始。

很荣幸，我们的创意得到客户的全力支持，得到各位工作伙伴的鼎力相助。





幕后花絮：

这里插播一张导演呕心沥血写的文案手稿

继续观看：包括王一博本人为了拍摄需要，把自己常用的的300cc摩托放到一边，换成了自己很少骑的600cc，(高速行驶的摩托有多危险就不多说了吧）亲自向观众诠释什么叫做MONSTER！

更重要的是，有一群能和我们一起拼命的伙伴，让一切想法变成可能，让所有的付出变得有意义。

衷心感谢所有团队成员

Writer & Director：Gerhan

Creative / Production：Touching Studio

Executive Producer: Yang Tao / Roy Ling

Copy Writer：Gerhan

1st AD：阿康

2nd AD：Huo Yan

Line Producer：Yang Yang

Production Manager：Er Le

Dept. A

D.O.P.：Allen Lv

Camera Assis：Yang Yi

Gaffer: Zhu Xiaoxiao

Production Coordinator：Feng Feng

Dept. B

D.O.P.：Jeffery Ang

Camera Assis：Shao Haifeng

Zoom Shot Cameraman：Wanghui / Ryan Xin

Drone：Shao Yibin

Tracking Vehicle：Qiao Huawei

Gaffer：Song Lianyun

Production Coordinator：Zhang Ke

Production Designer：Yan Mo Sheng

Art Director：Yu Miao

Props：Tian Qifei

Styling：Lian yi

Celebrity / Photo Coordinator：Panda

Production Assistant：Damo Yang / Yiyi / Xiao Yuan / Wen Shu

Documentary Videographer：Binbin

BTS：Didi

Photographer：Jilian

Actor：Liu Maomao / Binbin /

Stunt：万里达雅马哈车队 Jimmy777车队

Technician：章文俊/李飞

VO Talent：大许 / Gerhan

Sound Recordist：Lei Jun

Post Director / Editor：Roy Ling

Graphic Designer：Fred Lee

Online：Monkey

SXF supervisor：Gary Guan

Music：Guan

Colorist：杰哥@Craft Creation