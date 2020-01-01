知道你宅在家，vivo想了句：你要跳舞吗？

作为一名营销人来说，“后浪”们到底在想什么，可能是个永恒不变的话题。

Z世代的日常：吃饭、睡觉、_______？这条问题的答案有太多，但总有一门科目，是大家的不得不提起的——二次元。不论你属于哪一世代，都会有属于自己的二次元记忆。《灌篮高手》是80后关于二次元的集体回忆；《数码宝贝》、《精灵宝可梦》记录着很多90后的时光；在互联网大潮下成长起来的95后与00后们，则能感受到更多宅舞的圈层文化：从声优、虚拟歌手到宅舞，层出不穷的新玩物，绝对能让大家轻松找到心头好。

时至今日，二次元已经拥有强烈的圈层文化，并衍生出很多个性明显的圈层语言（黑话），比如“KY”“现充”等词，已经成为很多人的日常用语。正因如此，越来越多品牌把目光投向了二次元，索尼大法投资二次元宅男宅女们的聚居地B站，引发营销界轰动。而在手机品牌vivo在自家新品Z6发布之际，也联手天猫青年实验室和B站，一起宅舞破圈，举办了一场宅舞云接力大赛。

2020对大家而言，都是不容易的一年，与其心中默念重启，不如想办法适应。天猫在这样的大环境下推出#春天在家野#话题，通过入圈出圈，触达更多年轻人。超能的vivo Z6，遇见破圈的天猫，双方一拍即合，这次的目标则是宅舞圈。为啥？其实从主题就能看出个所以然，超能舞（5）姬（G）不断电。没错，谐音梗可能会迟到，但永远不会缺席！

序章-宅舞云接力大赛开催





活动开始，天猫跟vivo吉祥物小V一起，在B站试跳宅舞，用这样画风清奇的方式官宣入圈。其实，这也是vivo为本次宅舞云接力大赛打造的舞蹈和曲目的首秀。歌还是挺洗脑的，舞嘛，没太看得出来，反正萌就完事了。

关于二次元的Z世代对自己的圈层有极高的忠诚度，想要真正入圈，一个圈内人不可或缺，vivo与天猫自然也考虑到这一块。B站御（少）姐（儿）频道扛把子矮乐多_Aliga以及B站唯一指定大哥泡芙喵-PuFF变身宅舞欢乐官，向大家发来宅舞邀请。萌妹跟御姐的搭配，杀伤力简直了！vivo这次云接力大赛活动参加方式非常简单，在B站专题区接受投稿，舞蹈小白可以选择投稿15秒视频，有舞蹈功底的话，则可以投稿90秒舞蹈视频。

这场活动中，将评选一位“超能舞姬”，同时舞力十足的小姐姐，还将参加到一周后的宅舞云接力直播之中。在萌妹御姐携手预热攻势之下，很多小姐姐也纷纷参加到活动中，肉眼可见的高人气。

高潮-宅舞云接力直播





面对疫情的大环境，今年很多品牌营销活动都转战线上，云直播则成为备受品牌方喜爱的方案。vivo与天猫邀请了8位参与宅舞云接力大赛的选手，以及矮乐多_Aliga、泡芙喵-PuFF宅舞欢乐官参加到云接力直播中去。

各位参赛选手在云接力直播中，除了会表现活动定制舞蹈之外，还加入了个人的才艺环节。譬如魔性十足的书记舞、黑帮摇、可爱版社会摇，节目效果拉满。最终，活动最大奖“超能舞姬”也归属同样御姐属性满满的小雪_juvia。

终幕-Z6超能舞姬不断电MV





本次活动的收尾，是由vivo及天猫吉祥物、两位宅舞欢乐官以及超能舞姬共同拍摄的宅舞MV《超能舞姬不断电》。通过剧情展现我们的宅舞小姐姐充满元气，活力满满的一天，vivo很取巧地用场景的方式展现自家新品Z6的长续航功能。

面向归属感极强的二次元圈层，vivo和天猫用圈内人喜爱的方式，打造了手机品牌头一支宅舞的MV，在精良的制作下，视频在各大平台吸引了超过百万+的观看点击，向更广大的网民用户扩散。高质量的内容产出，对于品牌跨界营销而言，一直是个大难题，在消费者发声成为日常的当下，硬植已经成为被集火diss的过时玩法，vivo与天猫的出圈，则要走心得多。

作为互联网的原住民，Z世代伴随着互联网一同成长，在这样的环境下，品牌的入圈出圈往往面临重重考验。vivo与天猫的Z6宅舞云接力大赛，在疫情的大环境之下，为二次元群体尤其是宅舞群体，带来了一场狂欢，让大家在家也能找到更多乐子。宅舞的快乐，对舞者与观众而言从来都是双向的，在欢乐的外表里，潜藏着温情的内核，或许正是这张营销真正打动大家的地方。