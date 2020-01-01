老板电器：守护我家的濒危失传菜

小时候，外婆的拿手菜总是一上桌就空盘。长大后才明白，世界上其实有两种“空盘”：一种是好吃到让人开怀，另一种是再也吃不到的难以释怀。

曾经理所当然地以为，有些菜，回家就能吃到，却没意识到，在时光深处，它已经濒危失传。

6月13日“文化和自然遗产日”当天，天与空 × 老板中式烹饪学院 × 网易新闻，在上海环球港举办了一场别出心裁的#守护我家的濒危失传菜#艺术展。透过“会说话的盘子”细说家味背后温暖的亲情故事，让空盘子不再是沉默的见证者，而是一个情感饱满的叙述者。

喧闹的商场里，戴上耳机就能倾听用沪、粤、蒙古等各地方言演绎的家乡味。睁开眼，是后疫情时期逐渐恢复生气的人群，闭上眼，是童年重现的暖心话语。在一睁一闭之间，时光也停止了。

这11段故事，不仅代表了11个家庭，更是中国人记忆中家与味道的缩影。现场众多观展者听完故事后表示：守护家里的濒危失传菜确实很有意义，可面对快节奏的现代生活，自己平时连下厨炒个小菜都嫌麻烦……

为了让更多年轻人走进厨房，老板电器持续打造极致产品力，推出以“烟 —— 灶 —— 蒸 —— 洗”4件套，为代表的中式烹饪解决方案。让每个人，哪怕是厨房小白，都可以把家里的濒危失传菜更好地传承下去。

除了本场艺术展，我们还发起了#守护我家的濒危失传菜#全民互动，辐射微博、抖音等各大社媒平台，让更多人意识到守护濒危失传菜的重要性。

网友纷纷积极参与互动，吐露心声。

#守护我家的濒危失传菜#Campaign已经落幕，但我们的守护，才刚刚开始。让我们把家的味道传承下去，因为，它是大千世界中思念少有的落脚之处。

你是否也思念着某个人，一辈子只认TA煮的味道？