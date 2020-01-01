腾讯体育超燃短片，迎接NBA复赛：一切等待都值得

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因为疫情的缘故，从停赛到复赛，NBA赛季经历了141天的漫长等待。近日，NBA联盟终于宣布恢复2019-2020的停摆赛季，并宣布在7月31日迎来NBA复赛。

为此，腾讯体育发布了一支短片，庆祝球员们重新走上球场，续写新的篇章。

文案

妈妈曾说
人生在世，顶重要的一个本事
就是学会等待

等暴雨将至 等狂风过去
等世界从误会中醒来
等人们又开始彼此交谈

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你能做很多、想做很多 
你呐喊着 —— 来啊看看我 
我已倾尽全力，就为上场！ 
但是，命运就是不对你另眼相看 
你不得不等  等…… 等……

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你无法辩解、无从证明 
你想伸出手去，却无法站起身来 
你想展翅高飞，却被打入尘埃

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你眼睁睁看比赛失利 
伙伴在战场上倒下
却无能为力

你眼睁睁了着爱你的人
失陷于误解和愤怒
甚至离你远去

你不得不等
等…… 等……

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但是你知道吗？
命运也在等待你！  
它一直看着你
它等待你用热爱、坚韧和信仰
帮你挺过这一切

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它等待在哨声吹响的时候
你能跟世界说 我还在！

比赛也许还会输
命运也许仍不青睐你
误解和争吵也许仍不会远去
但是 你所需要的，只是一个机会 ——
再来！ 

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比赛就是这样 有输有赢
生活就是这样 有笑有泪
我们没得选就得挺过去

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妈妈曾说
人生在世，顶重要的本事
就是学会等待 ——

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等待比赛重开！我会的
让世界看到，我值得被等待！

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篮球归来，#一切等待都值得#

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