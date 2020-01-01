腾讯体育超燃短片，迎接NBA复赛：一切等待都值得

因为疫情的缘故，从停赛到复赛，NBA赛季经历了141天的漫长等待。近日，NBA联盟终于宣布恢复2019-2020的停摆赛季，并宣布在7月31日迎来NBA复赛。

为此，腾讯体育发布了一支短片，庆祝球员们重新走上球场，续写新的篇章。

文案

妈妈曾说

人生在世，顶重要的一个本事

就是学会等待

等暴雨将至 等狂风过去

等世界从误会中醒来

等人们又开始彼此交谈

你能做很多、想做很多

你呐喊着 —— 来啊看看我

我已倾尽全力，就为上场！

但是，命运就是不对你另眼相看

你不得不等 等…… 等……

你无法辩解、无从证明

你想伸出手去，却无法站起身来

你想展翅高飞，却被打入尘埃

你眼睁睁看比赛失利

伙伴在战场上倒下

却无能为力

你眼睁睁了着爱你的人

失陷于误解和愤怒

甚至离你远去

你不得不等

等…… 等……

但是你知道吗？

命运也在等待你！

它一直看着你

它等待你用热爱、坚韧和信仰

帮你挺过这一切

它等待在哨声吹响的时候

你能跟世界说 我还在！

比赛也许还会输

命运也许仍不青睐你

误解和争吵也许仍不会远去

但是 你所需要的，只是一个机会 ——

再来！

比赛就是这样 有输有赢

生活就是这样 有笑有泪

我们没得选就得挺过去

妈妈曾说

人生在世，顶重要的本事

就是学会等待 ——

等待比赛重开！我会的

让世界看到，我值得被等待！

篮球归来，#一切等待都值得#