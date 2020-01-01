东京奥运会倒计时一周年：希望若在，圣火永续！

素材来源于：东京2020年奥运会官方微博

7月23日，2020年东京奥运会再次迎来一周年倒计时。

当天，东京2020奥组委在奥林匹克体育场举行了一场低调的倒计时活动，日本泳坛新生代领军人物池江璃花子代表全体运动员发言。今年20岁的池江璃花子，顽强地战胜了白血病，于今年又重新投入了训练中。泳坛内外，她都创造了奇迹，给人们带来希望。

活动中发布了一支短片，以池江璃花子的讲述，告诉全世界运动员：希望若在，圣火永续。

视频文案 2020年7月24日，东京，奥林匹克体育场

本来应该在这里

来自世界各地的运动员

和六万名观众齐聚一堂

正凝视着熊熊燃烧的奥林匹克圣火 某一天，突然，未来变了。 那个理所应当的未来

一夜之间，变成了另一个世界

那种感觉

在我身患重疾之后，十分理解 与人见面，出门散步，在泳池中伸展四肢游泳

所有的这些事情，竟如此眷恋，如此幸福

这是我生病之前，从未有过的体会 2020年这个目标突然凭空消失

这对其他运动员来说，也一定会有同样的心情

对于参加奥运会和残奥会的运动员来说

训练和压力，都非常煎熬 说实话，总会有那么一瞬间想逃离

但是，当这些突然消失你才开始意识到

原来自己是如此热爱这项运动

你才会从心底感受到这一切

我也是这样 一年之后，试想奥运会和残奥会的大幕徐徐升起

这个世界将多么精彩 全世界的运动员

都坚信着那个未来

就在此刻

都在争分夺秒全力以赴地拼搏着 无论再小的付出

只要付出了就会有回报

体育运动给人们带来的勇气

以及人和人之间的牵绊

是无法被取代的 最后

体育运动仅靠运动员是绝对支撑不下去的

这件事，我会铭记在心

从此，我会心怀感激和尊敬

度过今后的每一天 以一名运动员的身份

以一位普通人的身份 Tokyo 2020 +1

2020年7月24日，东京奥林匹克体育场，来自世界各地的运动员和观众本应在这里齐聚一堂，而画面中却闪过的是空荡荡的体育场馆。

疫情改变了这一切。去年身患重疾的池江璃花子，对于这份经历有更加深刻的体会。与人见面、出门散步、尽情运动，这些原本理所当然的事物，原来都是那么珍贵。

对于所有运动员来说也是如此，训练总是非常辛苦与煎熬，但当它们突然消失的时候，大家才发现自己有多热爱这项运动。

池江璃花子说：“体育运动给人们带来的勇气，以及人与人之间的牵绊，是无法被取代的。”

影片最后也致敬了为这次疫情做出贡献的所有人，并一起展望2020+1的东京奥运会。