乳业红海一片，“认养一头牛”如何借AR突围成黑马？

乳品行业同质化泛滥，在大环境风起云涌的背后，是一个毫无辨识度的市场状态，和一群嗷嗷待哺的新中产，而“认养一头牛”是如何在短短几年内突出重围，脱颖而出的呢？答案是：通过蚂蚁特工的AR技术加持，让营销更有效！

创始人徐晓波，曾在香港为儿子买8罐奶粉时，却在出境时因限购政策被海关扣押了4小时，气愤之下他便决定要创立一个品牌，专做一杯中国制造放心好奶，于是在这样的初心背景之下，创立了“认养一头牛”。建立以来自有产业链，将“养好牛”作为核心竞争壁垒，并给奶牛进行按摩，真正从源头进行产品质量的把控，让奶牛吃美国FeedWatch智能精准饲喂系统等，从牧场整体设计与管理到奶牛舒适度与营养，更特别聘请国内外博士学位专家进行把控和指导。

这样一家只为一杯好牛奶的品牌，把“养好牛”作为产品品质及企业发展的核心目标，其在养牛方面的投入与专注，成为这家看似互联网活跃指数较高的品牌背后，在激烈的行业竞争中突出重围的核心资产。

而在消费升级的时代背景下，认养一头牛是如何一步步做出这般成绩的？

认养一头牛并不是传统品牌，它集品质、效率、营销为一体，采用具有代表性的销售模式，将线上线下零售渠道等做结合，擅长运用新型互动加深品牌营销；而当前的品牌打造阶段，是通过AR为其营销赋能，达到品牌高曝光量，消费者在体验互动娱乐的过程中深度感受品牌调性，通过AR交互发展深度粘性用户，为品牌传播再添异彩，消除消费者与品牌间的距离。AR使品牌元素与产品成为媒介，转换成新的流量入口，同时基于支付宝体系的庞大流量池，将海量用户引导至品牌营销当中，提升用户体验与转化率，助力品牌增量引流。

此次玩法中加入了大品牌都会选择的SLAM技术，“一头”的3D画面使AR玩法更具趣味性，同时还可以摸摸“一头”的肚子、头，跟它产生亲密互动；此外， 在AR玩法中还嵌入了落地权益，将红包券等海量奖励放置在后，用合影互动内容激发消费者更多的关注与自主分享。用技术玩出温度，打造消费者的情感共鸣，深化品牌“一头牛”的形象记忆，多维化的 AR 交互玩法，促进实现线下互动体验到线上购物下单的营销闭环。

日前，认养一头牛已与蚂蚁特工达成长期的良好合作关系，强强联合共同携手向前，用AR营销为品牌带来深层次的交互体验，为目标客群提供更为优质的产品多样化购物体验，共同打造品牌趣味营销，助力品牌强化记忆关键点。

蚂蚁特工致力于辅助各大品牌主，完成每一场别开生面的AR趣味营销。一方面可塑造品牌形象、带动产品销售，另一方面可将营销计划的效果发挥至极限，不仅全方位展示了品牌特征，更重要的是通过多元的AR交互方式连接了消费者的情感。从单一渠道到多渠道，再到跨渠道和全渠道，是每一个品牌主和零售商的理想。

一方面，消费者的体验更加完整，可以逐步感受到一个完整的品牌信息，而不再是破碎的、多源头的信息，另一方面品牌主和零售商可以通过不同渠道获得更为丰富的消费者信息，进而更精准地描绘消费者画像。从新奇尝鲜，到产生行动，AR的营销应用强化了品牌主与消费者之间无意识的感知（尤其是视觉、听觉、触觉）体验，也为营销目的带来了更为实际、强烈的效果加持！