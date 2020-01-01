新宠专横-美的M3智能扫地机器人

（一）项目概述

美的M3扫地机器人9月上旬隆重上市，基于M3“够智能，够干净，够方便”的卖点，通过跨界玩法，制造高流量话题，扩大产品及品牌声量，让网络话题紧贴产品主题，实现持续良性互动，形成消费者对产品的良好印象，促进转化购买。

（二）传播策略

涵盖产品核心诉求与消费者需求的传播主题，

重拳直击的媒介组合

提炼“萌主驾到 净情宠你”的BIG IDEA，涵盖产品核心诉求与消费者需求，圈层目标人群，打通营销闭环，贯穿整个传播路径，引爆全民热度。

焦于年轻人聚集阵地，重拳直击年轻消费群，塑造年轻用户头部流量平台生态。以头条系作为主要沟通及互动渠道，辅以其他主流集阵地社会化媒体与网络媒体，组合拳打法形成全局的影响力传播。

（三）传播实施

（四）项目亮点

1、强互动，高曝光的抖音挑战赛

#拜托了机器人抖音挑战赛，配合独特的“清洁美颜贴纸”、丰厚的美的相关奖品，

吸引了约6000人拍摄视频参赛；最终视频播放量1.8亿+，获赞量320万+。

参赛助推抖音达人视频总播放量634万

挑战赛同名头条微话题讨论量11820，阅读量939.4万

2、四屏联动，形成全局影响力传播

在传播渠道上，打通今日头条、西瓜、抖音、火山等四大超级流量平台，四屏联投矩阵式覆盖目标用户，为midea美的吸尘器旗舰店引流，四大开屏的累计曝光量高达466.7万+，点击率高达5.39%.

3、跨界联动，双品牌聚能

与新能源品牌合创官博@HYCAN 联动，利用两者的相似点制造悬念，引发好奇，再行揭晓，取得品牌双方用户持续关注。

4、多样化内容，触达更多目标人群

多维度、多形式，将内容种草广泛覆盖各细分领域，打通圈层，辐射到更大范围的人群。

（五）部分输出素材展示

1、抖音挑战赛主视觉设计

2、抖音挑战赛倒计时预热海报设计

3、抖音挑战赛活动长图设计

4、新品上市倒计时预告海报设计

5、产品海报设计

6、趣味长图设计

8、病毒视频拍摄制作

（1）“喵星人”主题视频

“喵星人”乖巧懂事，深得铲屎官喜爱？将它得罪了，分分钟钟将你耍得团团转，还给你制造满屋垃圾，让你头疼不已。明通将爱猫人士的痛点与美的M3扫地机器人的功能特点相联系，输出产品的智能性。

（2）“熊孩子”主题视频

从“熊孩子”天性爱玩好动，常常将家里弄得乱七八糟，令父母头疼的洞察出发，突出美的M3扫地机器人的省心省力的功能特点。

（六）传播效果总览