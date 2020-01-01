2020年#潮流趋势大赏#挑战破局之年，微博和MCN机构的一…

随着千万人打榜投票结果出炉，2020年潮流趋势大赏近日落下帷幕。

今年是微博时尚美妆频道举办潮流时尚活动的第四个年头，也是首次和大眼互娱、叁里MCN联合主办，热度表现依旧喜人。主话题#潮流趋势大赏#总阅读量34.1亿，讨论量171.8万，原创发博人数73.2万，全站视频播放量5.26亿；分话题#PICK最美夏日穿搭#+#PICK最美夏日妆容#阅读总量超20亿。

相较2019年13亿浏览量，50万原创博文数量、144万总讨论量的数据成绩，声势又上一个台阶。媒体、品牌、明星、红人、素人在这个潮流时空里共振，持续攀升的关注度和舆论指数，使潮流趋势大赏成为公认的潮流风向标和IP级盛会。

追溯其连年火爆的背后根源，微博无疑提供了一片肥沃的土壤。丰富的时尚媒体和明星资源最大程度扩大事件声量，各垂类领域红人聚集，精准击破各圈层，2亿日活跃用户基础潜藏巨大裂变势能。

“破圈”是行业难题，潮流趋势大赏再一次印证了微博的影响力。今年的潮流趋势大赏不仅是一次时尚和营销的狂欢盛宴，也传递出微博在新的营销态势下与大眼互娱等MCN机构深度绑定，构建良性生态机制的行业信息。

多方联动、全民打榜，现象级时尚大事件的诞生

微博时尚美妆本着长线运营的思路，旨在将潮流趋势大赏打造一个现象级IP。微博自身的集群效应——由明星、KOL、头部自媒体、MCN机构、企业等优质内容生产者组成的生态和垂直类目时尚美妆频道的纵深发展，让潮流趋势大赏得以诞生并激起千层浪，品牌也从中灵敏地嗅到价值增长的机会点。

今年微博时尚美妆携手头部美妆MCN大眼互娱，为活动提供强劲支持。那么潮流趋势大赏到底是如何一步步掀起时尚风潮，激发全民参与热情呢？

明星+KOL联动，覆盖各时尚潮流圈层





明星是移动的影响力制造机。大赏邀请任敏、乔欣、郭京飞化身潮流推荐官，解锁最in流行风向。三位明星皆拥有巨大的粉丝基本盘和国民认知度，口碑和流量不在话下，且在时尚方面都有鲜明的个人风格。任敏的少女风日常穿搭常被粉丝大赞可爱，乔欣172大长腿出镜即出街，郭京飞则代表了成熟男人的魅力与品位，利用明星撬动关注度，是第一步。

有了明星造势催化，时尚红人的加入变得更顺理成章。据微博官方统计，此次有包括@薇娅viyaaa、@深夜徐老师、@男闺蜜尚淼、@Ruby幼熙等在内的数以千计的时尚美妆博主参与了潮流趋势大赏的话题讨论。明星+红人的联动，在最短的时间里快速聚集各圈层的视线，形成强大的攻势。

多维度榜单实时更新，圈层粉丝持续关注





活动为期25天，怎样锁定粉丝兴趣，让各圈层群体与这场大赏活动产生持续的共振？营造参与感。微博设计了潮流单品榜、国潮势力榜、时尚封面榜、出色博主pk榜，采用参与即得红包的玩法。粉丝能通过打投为钟爱的时尚单品、爱豆杂志封面、博主增加上榜权重，也能领到红包激励，一举多得。

另外#pick最美夏日穿搭#和#pick最美夏日妆容#两大话题，为个性青年提供展现时尚风格，讨论流行趋势的入口。两大话题阅读总量29.2亿，讨论量101.3万，大量UGC内容为活动注入源源不断的互动热度。

媒体解析潮流趋势，引爆夏日时尚热点





专业媒体的竞相关注，使潮流趋势大赏突破圈层影响力。媒体不仅充当了活动的报道者，也是优质PUGC内容的生产者。@ELLE@时尚COSMO、@VOGUE服饰与美容、@大眼星时尚等46家权威时尚媒体解析今夏潮流趋势，提供一手、新鲜潮流资讯和时尚内容。

其中@芭莎男士王俊凯封面、@嘉人易烊千玺封面、@精品购物指南火箭少女101等等入选年度十大封面，引来大量围观。除去投票打榜，粉丝人群能在活动中获得更多关于时尚方面的提升，各圈层用户都可参与到这场时尚盛宴中来。潮流趋势大赏得以在大众中拥有讨论度。

顶级资源强势曝光，掀起全网时尚风潮





在媒体PUGC+明星/KOL扩大声量+粉丝打榜投票的联动基础上，微博继续投入百亿流量资源，助力穿搭达人、潮流爱好者、好物推荐官出圈。微博开屏海报、热点视窗、微博信息流等黄金资源霸屏吸睛。借由媒介、资源、渠道多方助推，潮流趋势大赏登上热搜，资源的投入又反向激发广大用户原创意愿，形成良性循环。

当一种流行被创造，永远不缺乏追随流行的人。这一点对品牌来说也是极具吸引力的。潮流趋势大赏掀起全网时尚风潮，用“好玩”和“潮流”的营销模式链接品牌和年轻人，让品牌在和年轻人一同追随潮流之余，有机会做流行文化的发酵者和先锋者，而这之中又蕴藏着无穷的消费号召力。

今年的潮流趋势大赏还释放出哪些信号？

从营销层面来讲，潮流趋势大赏已经成为一个现象级IP，影响力和商业价值正在进一步凸显。而这仅仅是微博56个垂类频道中的时尚美妆类目主办的一个活动，可见微博社会化媒体的威力。在内容化、社交化、原生化、视频化品牌传播趋势下，微博商业化战略与布局不断更新迭代，通过差异化能力，赋能品牌持续释放营销影响力。下一个潮流趋势大赏，依然令人期待。

从行业层面来讲，潮流趋势大赏不单单是一次时尚和营销的狂欢，在新的营销态势下，微博要与MCN机构一起联手搞事情。潮流趋势大赏中，头部美妆MCN机构大眼互娱，从活动策划组织发起、活动创意玩法推陈、到落地执行资源的勾兑与微博打了一个完美的配合。

微博看重大眼互娱优势：完整成熟的红人孵化体系（至今已孵化签约100+百万级大V）、红人商业化运作能力(覆盖全品类合作品牌400+以及红人直播带货和红人店铺布局)、供应链能力（巨鲸帮帮选品平台汇集全球正品爆款好货）、资源整合能力（众多平台、行业、艺人及娱乐媒体资源）。大眼互娱也看到了微博的出圈价值和完整的电商变现链路对MCN业务侧的提升，两方合作是共赢。

微博时尚美妆频道负责人表示：“微博时尚美妆频道希望与像大眼互娱这样的MCN进行深度绑定，不管是从博主达人培养和扶持以及未来商业化合作上，包括电商和品牌商务这块，共同构建一个良性的生态机制。”

此次潮流趋势大赏，不仅让每个年轻人都有展示时尚态度的渠道和出口，也让行业和品牌对微博时尚美妆和参与其中头部美妆MCN机构大眼互娱有了更深的认知。未来还有更多可能性等待发掘，敬请期待双方携手带来的惊喜和突破。

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