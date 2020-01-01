耐克燃向混剪：哪儿挡得了我们！

2020赛季中超联赛和CHBL耐克中国高中篮球联赛最近正在火热进行中，值此之际，耐克发布了#哪儿挡得了我们#（You Can’t Stop Us）系列的第三支影片，影片从4000多个历史影像片段中选择素材，运用蒙太奇手法将几十位运动员在赛场上的精彩瞬间通过分屏的方式一一呈现，再次为观众展现了全世界运动员身上的共同精神，热血又激励人心。

我们从不是一个人

每个人都在给彼此力量

想质疑我们？

我们会拧成一股绳

想劝我们收敛点

我们会飞得更高

让你好好瞧瞧

不把我们当回事儿？

我们会证明你大错特错

我们或许会遇到一些挫折

但总会找到办法

如果有些事不公平

那就一起去寻求改变

无论情况有多糟

都能够逆袭归来

因为只要在一起

我们就势不可挡

哪儿挡得了运动

哪儿挡得了我们

这部电影由美国足球运动员梅根·拉皮诺（Megan Rapinoe）讲述，短片依旧由w+k波特兰操刀制作，旁白由美国足球运动员梅根·拉皮诺（Megan Rapinoe）配音，轮椅击剑运动员荣静、短跑运动员葛曼棋、篮球传奇人物勒布朗·詹姆斯（LeBron James）、网球运动员大阪直美（Naomi Osaka）、肯尼亚长跑运动员埃洛德·基普乔格、南非奥运会金牌得主卡斯特·塞梅尼亚、葡萄牙足球运动员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo），篮球运动员吉扬尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），美国网球运动员塞雷娜·威廉姆斯（Serena Williams）、前NFL运动员科林·卡佩尼（Colin Kaepernick）和法国足球运动员基利安·姆巴佩（Kylian Mbappé）等均有出镜。

#哪儿挡得了我们#前两支影片：

耐克的公益广告，高燃！

儿童节，耐克让孩子给大人们上了一堂课