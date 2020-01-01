天猫国际“任性航班”：跟着黑猫机长开启全球新发现

欢迎登 —— 等等，咱先去线下溜达两圈：

这是我们为天猫国际品牌升级campaign打造的线下创意部分，根据地球娃娃机，大家应该很容易窥见brief大概长什么样子吧？

活动现场“人山人海”

范丞丞看起来也是游戏少年

通往你心里的礼物传送带

没错，客户给到的brief其实就是三个字 ——





一、发现感

天猫国际品牌slogan也从“原装进口全世界”升级为“我的全球新发现”。作为跨境电商第一平台，天猫国际消费群体跨度较大，从大学生到都市白领，从新手家庭到成熟家庭……如何分人群针对性沟通，同时强打“发现感”？

黑猫机长来了！还带了俩明星机长。

1

天猫国际任性航班

在这架任性的航班上，机长们发现一群“奇葩”的消费者，窥见到背后的消费者痛点，然后大手一挥，带他们全球去发现好东西。

2

四个造型怪奇的人物

对应四大核心消费人群

3

起飞吧！机长

猫机长这个形象，一直都是天猫国际的重要IP，去年主要以认知的方式露出渗透，表达“有趣的海淘专家”这一品牌定位。不过，在次之前，猫机长大都以3D小人的形式出现，真人演绎而且开口说话，这是头一次。

3D 和 真人版

为了让猫机长更有戏，我们再次找到了泰国道具一哥dimsum老师（就是狼人系列，以及微博上的沙雕光头头盔制作者），将猫机长的眼皮、嘴巴、耳朵设置成可活动，用细节部位来帮助展现情绪和机长痞帅的个性。

靓仔是怎样炼成的

二、N个大夜，熬成一句大感谢

品牌升级战役，除了天猫国际百慧的核心团队，本案还有阿里创意部门、UED 部门的同学倾力参与。然后同学们的抠细节能力让我们印象深刻，直呼遇到对手了（毕竟我们也是让圈内制作闻风丧荡的细节狂魔）。

当然，所有打磨都是为了更优质的产品，打打杀杀在所难免哈哈哈哈哈~

看得出来客户也是经常加班的人





把五条TVC看上百遍是什么体验

TVC部分由予舍制作，导演齐天佐，四天的拍摄量硬生生在48小时之内搞定！（熬S了快）

hesky：“你知道导演最重要的是什么吗？”

我：“当然是才华”

hesky：“不，是体力啊”

线下地球娃娃机，执行团队有来自厦门的seeeklab、杭州思库的通力协作。

hesky在娃娃机前露出了孩子般的微笑

收工合照啦！！！

品牌方：天猫国际

代理商：意类

创意总监：hesky（陆旻昊）

美术：易思 Morgan（刘博闻）

文案：才哥（张禄才）

客户服务：大强（黄达强）

TVC部分

导演：齐天佐

制作：予舍

线下活动部分

执行团队：厦门seeeklab、杭州思库