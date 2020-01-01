耐克再一次发布“哪儿挡得了我们”主题影片，致敬运动精神

值此2020赛季中超联赛和CHBL耐克中国高中篮球联赛回归之际，耐克再次释出一支#哪儿挡得了我们#系列的主题影片。

影片主题依然是向运动这一灵感源泉致敬。从4000多个历史影像片段中汲取材料，运用蒙太奇手法展现了几十位运动员的动人瞬间，从一种运动向另一种运动跳跃推进，展现了全世界运动员的共同精神。

关闭的健身房和空荡荡的体育馆并没有阻挡运动员们继续前进。他们用自己的方式来改变现状，他们用身体力行的行动和运动向我们展示了一个公平的赛场，也提醒着我们美好的未来在前方等待。

#哪儿挡得了我们#主题影片由一系列精英运动员和普通运动爱好者出镜，包括葛曼棋、荣静，以及梅根·拉皮诺埃(Megan Rapinoe)、勒布朗·詹姆斯(LeBron James)、大阪直美(Naomi Osaka)、克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(Cristiano Ronaldo)、扬尼斯·阿德托昆博(Giannis Antetokounmpo)、塞雷娜·威廉姆斯(Serena Williams)、科林·卡佩尼(Colin Kaepernick)和基利安·姆巴佩(Kylian Mbappé)等。

扬尼斯·阿德托昆博

勒布朗·詹姆斯

梅根·拉皮诺埃

轮椅击剑运动员荣静

短跑运动员葛曼棋

“运动员会慢慢重回赛场，但我们可能回不到过去了。我们将继续用运动重新构想这个世界，让它变得更加美好，”足球运动员梅根·拉皮诺埃（Megan Rapinoe）说道。

只要在一起，我们就势不可挡。如果你有身体，你就是运动员。我们从不孤单，因为运动让我们拧成一股绳，让我们飞得更高，变得更强大。无论情况有多糟，我们都能够逆袭归来。