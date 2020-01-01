聚划算超级国家日：善粮行动，宠爱无国界

对流浪动物来说，最难熬的日子，就是寒冷的冬天。今年的新冠疫情，更是让它们本来难以为继的生活雪上加霜。住宅区的封闭式管理、在家办公导致办公区无人投喂……这些意外，让它们很难在寒冷的冬天寻找到一口可以果腹的粮食、一处可以避寒的住所。所以，它们也是这场疫情的受害者。流浪猫的泛滥，来源于部分人的不负责。但对于已经流浪的它们来说，最好的帮助，就是在能帮助他们绝育的同时，给予他们基本的生存希望，让他们活下去！

基于这个特定情况，CubeRights对立方为聚划算.超级国家日策划了一场跨国爱心救援行动——善粮行动，一起救助流浪猫。其中，加拿大6大宠粮品牌及动物救援组织和加拿大大使馆，都一起参与到这场无国界的动物救助爱心行动。

善粮行动大事件：

首家流浪猫公寓2020号投入使用

聚划算发起的流浪猫公寓的模式融合了科学喂养，风雨避难，猫咪玩乐，及绝育救助（由绝育志愿者组织专门提供该项服务）。我们精心为流浪猫设计了多个符合它们性格的功能区，并配合相关说明，让更多路人在了解它们习性的同时，掌握科学的救助方法——

分区设定图



*还有各种设定的飞机稿（哎呀 小编最喜欢发射信号的猫猫版）

来介绍一下我们公寓里的常驻居民

在了解项目背景后，园区里越来越多人自发加入，用自己的方式为流浪的它们捐出一份善意——

我们希望借2020号社区公寓本身蕴含的“自然环境和人文主义和谐相处“的美好寓意，来传达”善粮无国界“的核心理念。未来也希望这个模式可以得到复制，推广到更多社区——不仅能给到更多流浪动物避难居所，还能美化社区景观，集中管理和救助。

善粮行动：

发起 #我的宠粮分你一半# 超级倡导

此外，为了更好的落地#善粮行动# 倡议，聚划算特别开通了善良通道，第二份宠粮半价，鼓励大家拿出善粮救助流浪动物。我们联合5大插画师，通过一组跨风格拼贴海报，传递这种分粮的倡议：呼吁铲屎官和狗狗主人们主动分出一半宠粮给流浪动物的方式，传递人类对流浪动物的善意。

善粮行动：

6大品牌也响应号召，纷纷降价支持

为了让更多人了解这些宠粮的降价信息和具体功效，我们制作了一组促销海报，让猫粮变身为一家家具有实际功效的店铺。让人看一眼，就能了解这些猫粮的作用。

海洋馆篇

小猫粮，好多鱼哦~

限时渴望价，直降300元

健身房篇

身材好的喵，可不是吃素的。

健身粮9折划算买

鸡肉店篇

啃的鸡豪华喵粮套餐上线~

能发腮，立省70元

美毛馆篇

吃美猫粮，做绝世美喵~

限时特惠，直降110元

西餐厅篇

肉肉肉肉肉肉肉~

啊呜7种肉，9折到手

善粮行动：无国界驰援

来自加拿大的大使大大和各行各业的爱心人士也纷纷发来倡导，希望影响更多的人投入到这场救援中。

最后，我们也在此呼吁，大家都能参与到科学救助流浪动物的行动中，不抛弃不伤害。如果你身边也恰好住着流浪动物，不妨也随手捐出一把宠物粮，用你的善良，让他们有继续生存下去的希望。当然，如果你有余力，更推荐你联系当地的流浪动物救助组织，积极实施绝育，给流浪的它们找一个温暖的家。