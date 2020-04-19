网易云音乐亲子频道上线，携毛不易发布品牌片《萌芽》

萌芽

网易云音乐上线亲子频道，带来独家专业测评和专利智慧推荐体系Dr.Ear™，为0~6岁宝宝量身定制每日音乐熏陶歌单，让宝宝在音乐熏陶中快乐成长。

为宣传该频道上线，网易云音乐发布了一支温情广告片《萌芽》，并将毛不易的歌曲《给你给我》作为该片的bgm。该片以其选取的网易云用户乐评为故事线，讲述了从怀孕初期到孩子逐渐长大，妈妈的内心变化：从刚开始的各种不适应、手忙脚乱再到看着孩子慢慢长大，学会独立，心中既欣慰又不舍。以此来表达：作为父母能够做的就是在孩子羽翼未丰时，给TA更多力量。

同时，在短片结尾处，还剪辑添加了一些真实生活中关于父母与孩子的互动画面，让人百感交集。

小的时候盼孩子长大，但真到了长大那一天，

我又希望这天慢一些。 ——网易云音乐用户@弗兰克叔叔的小屋

01

你第一次做宝宝，我也第一次做妈妈。

——网易云音乐用户@起离奇里

在你很小只的时候，妈妈总是会有各种担心，害怕自己哪里做得不好。

02

第一次学会走路，第一次喊妈妈，

你的人生还有很多尝试。

——网易云音乐用户@-sunny77-

后来，你慢慢长大了。

妈妈看着你，一步一步地，学会了翻身、爬，再到站起来，摸索着走路。最开心的事，就是你第一次张口，叫了声“妈妈”。

可以说，妈妈一路见证着你的成长。

03

陪着你一点点长大，

就是我生命里最幸福的事。

——网易云音乐用户@铁铁在这

看着你笑、你闹，一点点长高、长大，妈妈觉得，没有什么比这更幸福的了。

04

在孩子小小的世界里，妈妈是他的全部。

——网易云音乐用户@朕是开玩笑的

妈妈觉得，你就是全世界，没什么能比你更重要。后来发现，我们彼此需要。

05

三岁了，你开始有了自己的性格和想法。

——网易云音乐用户@–鹿哥—–

有些时候，你可能会有些小脾气、小个性，但是会听道理。

06

你才三岁，却懂得给我温暖，

宠得我肆无忌惮。

——网易云音乐用户@SsanSsan

偶尔，还会照顾妈妈。

07

上学了，孩子是父母弓上射出去的箭。

那可能是我第一次意识到，

家长的责任可能就是送孩子更好的离开自己。

终于，你学会独立了，妈妈内心又有些许不舍。

08

那个天天黏在身后的小尾巴，

就这样悄无声息地长大了。

如果说孩子终将远行，

那么作为父母能够做的，

就是在她羽翼未丰时，

给他更多力量。

这应该是就是父母与孩子之间的关系吧，希望他（她）快快长大，又害怕他（她）过快长大。