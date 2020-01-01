B站说唱新节目宣传片请来黄子韬、李宇春，高能演绎“keep real”

一、《说唱新世代》态度宣传片

8月8日，B站自制新说唱节目《说唱新世代》推出一支态度宣传片。短片邀请节目的“说唱基地主理人”黄子韬，以及“说唱基地导师”MC Hotdog热狗、Rich Brian、马思唯与KnowKnow共同出镜，表达“万物皆可说唱”的理念，并邀请新世代的表达者加入。

作为一支”态度宣传片“，主理人与几位导师重点表达了自己的音乐态度。

黄子韬：你有没有想过，也许，没有一条路通往罗马。

因为他们的路，不是你要走的路。

就像你的音乐，只能由你去创造。

MC Hotdog热狗：对音乐的理解很重要，flow唱对了就有自己的风格。

这些都对，但说唱的表达从不设限。

马思唯与KnowKnow：把hiphop变成生活还不够，把生活变成hiphop才够炸。

Rich Brian：少了思想的说唱就像失去灵魂，唱再响也不会被听到。

配合黄子韬的音乐态度，他的片段中大量出现火、地下等意象来表达打破禁锢。最后他独自一人朝光亮处走去，也契合了“你的音乐，只能由你去创造”的观念。

Mc Hotdog热狗的部分，则像是与狗仔的一场“跟拍与反跟拍”。镜头紧紧跟随，他只留下一个背影。

“更高兄弟”马思唯与KnowKnow坐姿不羁、表情傲娇，置身在各种乐器中，真实演绎“把hiphop变成生活”。

而Rich Brian身穿白色背心，赤手打破玻璃，依然表达出“破旧”的意味。

二、李宇春加盟《说唱新世代》土酷官宣片

8月7日，在官宣李宇春加盟《说唱新世代》时，B站也安排了一支土酷宣传片，李宇春倾情出镜。通过烧烤桌上的和解顿悟、吃瓜地里的真实态度和麻将场上的深藏不露，来宣扬“最local的态度和最real的表述”。

延续此前预热宣传片的风格，这支短片由三个带有沙雕感的故事组成。第一个故事中，两男子在路边吃烧烤。一人不小心碰倒了啤酒瓶，啤酒洒到了另一人的小白鞋上。男子怒了，眼见着就要揪住衣领打起来时，手拿beef（牛肉）烤串的李宇春突然出现，化解了剑拔弩张的气氛。

滋滋烤肉声中，文案出现：“没有什么beef是一顿烧烤解决不了的。”

第二个故事，烈日炎炎下，两男子为分一个西瓜磨磨唧唧、你推我让，让到口干舌燥也没让出个结果来。卖瓜群众李宇春看不下去了，她以“斩断虚伪的客套”之名，在刀光剑影间将瓜分两半。

嗯，这是一只有“keep real”精神的瓜。

第三个故事发生在麻将桌上。还是两男子与李宇春共同搓麻。他俩十分聒噪，口中念念有词麻将诀，玩嗨的一位直接说唱起来。不料深藏不露的李宇春在一旁，一声不吭地打出了清一色，漂亮地赢了。

一万两万三万四万五万，“万物皆可说唱”。