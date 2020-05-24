那些年我们吃过用过的品牌们，为何最近突然青春焕发？

疫情正在渐行渐远

人们已按捺不住的想念海浪沙滩和远方朝阳

生活何时才能恢复活力饱满的正常模样？

作为逗趣玩家的彩虹糖，懂得人们的内心渴望，于是——萌萌乳酸味的彩虹糖，带着这一重拾活力的光（gao）荣（guai）使命上市了！

每一包糖，

都是满满的“酸酸甜甜就是我”的青春力