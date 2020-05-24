那些年我们吃过用过的品牌们，为何最近突然青春焕发？

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疫情正在渐行渐远

人们已按捺不住的想念海浪沙滩和远方朝阳

生活何时才能恢复活力饱满的正常模样？ 

作为逗趣玩家的彩虹糖，懂得人们的内心渴望，于是——萌萌乳酸味的彩虹糖，带着这一重拾活力的光（gao）荣（guai）使命上市了！

每一包糖，

都是满满的“酸酸甜甜就是我”的青春力

它的青春力

让冰冷的机器人

都萌化了

  ▼

让老奶奶踢起球来

都身姿矫健

  ▼

而在玛氏箭牌的糖果家族里

萌萌乳酸味的彩虹糖

带动着成名已久的哥哥姐姐

青 春 萌 发


小时候常吃的 脆 香 米 

瞬间变成音乐达人，激情四射

  ▼

小时候爱嚼的 大 大 泡 泡 糖 

瞬间变得时髦有范儿

  ▼

小时候迷恋的 真 知 棒 

还记得它给你带来的快乐吗？

如今木马再次旋转起来

  ▼

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然后，活泼爱搞怪的乳酸味彩虹糖君

居然又去拍了拍一位 英 雄

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是 它

那个陪伴我们走过中学课堂和大学教室的英雄墨水

抵挡不住萌萌乳酸味的彩虹糖的攻势

于是，故事就开始了  


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当坊间还在猜测

这一波联动的目的

是彩虹糖要出墨水味的糖么?

经典稳重的英雄墨水

已经瞬间迸发出了



#乳酸味的彩虹糖君，你也太威武了#

这一波营销是DDB广州和上海携手为彩虹糖萌萌乳酸味新品推出的营销战役。

其中的重头戏，就是携手英雄墨水，推出联名礼盒，来鼓励那些疫情中散落在各处的日常英雄。

可能你不是一个冲在一线的医生护士，

但是你随手而为的许多小事情，

却依然会温暖到身边的人。

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在微信微博的征集中

我们收到了许多让人情不自禁微笑的小故事

  ▼

彩虹糖和英雄联名的限定礼盒，长这样   

联名礼盒，限量，只送，不卖。

为所有萌发青春活力的平凡你我、平凡英雄而生

这一波“萌萌乳酸味 萌发青春力”的新品营销

DDB上海和广州联合策划创意

新口味 新活力 新萌动

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