那些年我们吃过用过的品牌们，为何最近突然青春焕发？

疫情正在渐行渐远
人们已按捺不住的想念海浪沙滩和远方朝阳
生活何时才能恢复活力饱满的正常模样？
作为逗趣玩家的彩虹糖，懂得人们的内心渴望，于是——萌萌乳酸味的彩虹糖，带着这一重拾活力的光（gao）荣（guai）使命上市了！
每一包糖，
都是满满的“酸酸甜甜就是我”的青春力
它的青春力
让冰冷的机器人
都萌化了
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让老奶奶踢起球来
都身姿矫健
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而在玛氏箭牌的糖果家族里
萌萌乳酸味的彩虹糖
带动着成名已久的哥哥姐姐
青 春 萌 发
小时候常吃的 脆 香 米
瞬间变成音乐达人，激情四射
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小时候爱嚼的 大 大 泡 泡 糖
瞬间变得时髦有范儿
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小时候迷恋的 真 知 棒
还记得它给你带来的快乐吗？
如今木马再次旋转起来
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然后，活泼爱搞怪的乳酸味彩虹糖君
居然又去拍了拍一位 英 雄！
是 它
那个陪伴我们走过中学课堂和大学教室的英雄墨水
抵挡不住萌萌乳酸味的彩虹糖的攻势
于是，故事就开始了
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当坊间还在猜测
这一波联动的目的
是彩虹糖要出墨水味的糖么?
经典稳重的英雄墨水
已经瞬间迸发出了青春的五彩色
#乳酸味的彩虹糖君，你也太威武了#
这一波营销是DDB广州和上海携手为彩虹糖萌萌乳酸味新品推出的营销战役。
其中的重头戏，就是携手英雄墨水，推出联名礼盒，来鼓励那些疫情中散落在各处的日常英雄。
可能你不是一个冲在一线的医生护士，
但是你随手而为的许多小事情，
却依然会温暖到身边的人。
在微信微博的征集中
我们收到了许多让人情不自禁微笑的小故事
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彩虹糖和英雄联名的限定礼盒，长这样
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联名礼盒，限量，只送，不卖。
为所有萌发青春活力的平凡你我、平凡英雄而生
这一波“萌萌乳酸味 萌发青春力”的新品营销
由DDB上海和广州联合策划创意
新口味 新活力 新萌动