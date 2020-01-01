日本纸媒《朝日新闻》的封面怎么总是上热搜？

今天，一则“来自哆啦A梦的信息”登上热搜。据悉，这其实是日本《朝日新闻》为鼓励抗疫特意发布的哆啦A梦“stay home”企划。

报纸封面，带着口罩的蓝胖子传达了来自未来的信息：

因为你留在家里，

因为你有好好洗手，

因为你为家人着想，

因为你与朋友相互支持，

因为你有一颗温柔的心，

因为你帮助了生病的人，

因为你为了大家而努力工作，

因为你没有放弃未来，

所以没事儿的，未来的世界元气满满。

这则暖心的未来信件同时用中文、英文、泰文等多种语言发布，向受疫情苦恼的全世界传达：“放心吧！我们的未来充满活力。”

这已经不是朝日新闻第一次登上热搜。2019年，为了给当时即将上映的新海诚导演的《天气之子》预热，朝日新闻朝刊（东京本社版）上登载了以《你的名字》的名场面为蓝本设计的双面宣传，甜上微博热搜。

身处不同时空的泷与三叶分别印在同一张报纸正反面，而印着三叶的这一面上方文字全部做了镜像处理，当读者面对泷的这一面，将报纸对着光拿起，就可以看到男女主角于黄昏之时终于得以相见的这一感动场景。报纸中间对折的地方还可以看到被镜像处理的泷的台词：“我本来想说的……无论你在哪里，我都会去见你。”

《朝日新闻》的这波操作，学会了么？