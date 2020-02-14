爱乐之城导演用苹果拍了支竖屏大片，讲述替身的故事

近日，苹果发布了一支利用 iPhone 11 Pro 拍摄而成的竖屏短片，由曾执导过《爱乐之城》、《爆裂鼓手》的导演 —— 奥斯卡金像奖最佳导演奖获得者达米安·查泽尔(Damien Chazelle)执导拍摄。

The Stunt Double



视频来源于新片场



影片由替身演员汤姆·麦科马斯(Tom McComas)担任同名特技替身，展现动作电影中的跳楼表演而开启：当降落伞失灵时，他闭上了眼睛回想起他表演过的各种特技影片：从动作电影到无声电影，从间谍类影片到西方电影……

最终，在演绎完成众多精彩动作场景的汤姆·麦科马斯被真正的主角换下，姓名也不为观众所知。

在长达9分钟的剪辑里，短片讲述了特技替身在银幕前后的故事展现多种电影风格，将我们熟悉并喜爱的影片以竖屏模式重新构架并以现代化的方式呈现，既为我们提供了拍摄的新视角，也展示出了iphone强大的拍摄功能，证明其可以在各式电影拍摄中派上大用场。

幕后花絮

与正片一同发布的还有剪辑花絮，其中涵盖了奥斯卡金像奖得主DP Linus Sandgren、奥斯卡奖的摄影师Linus Sandgren、BAFTA获奖作品设计师Shane Valentino和顶级服装设计师April Aapier的分享。

导演Chazelle本人也兴奋地向我们讲述了使用广角的技巧，以及在垂直屏幕上构图的指南。