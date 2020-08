国外果汁品牌推出了一支预算少的片子：《如果橙子会说话》

If Oranges Could Talk 如果橙子会说话

如何应对“预算少但要求不少”的客户,创意代理商BBDO Colombia给出了一个新的思路:通过在关联产品上打广告,以最少的成本,快速带来销售转化。《If Oranges Could Talk》(如果橙子会说话)这支TVC视频以案例复盘的视角,展示了整个营销案例从需求、创意到执行的全纪录。

视频由品牌方下达的brief开始:委内瑞拉的果汁品牌Frescampo,希望让大家知道自家的橙汁是100%纯天然的。

但是,品牌方的预算很少。

少到什么程度呢?别问,问就是比所有同行都要少的程度。

不过创意商并没有因此被“劝退”,并了解到,品牌方有很多橙子。

于是,他们快速反馈了一个创意思路:你们既然有很多橙子,那我们就在橙子上打广告。

紧接着,他们在橙子上印上标语:Frescampo – 100% Juice made with fruits like this one.(Frescampo-100%用水果制成的果汁,就像这个。)

随后,这些橙子被运往超市。他们将打上标语的橙子们,放置在Frescampo果汁附近。

当人们看到橙子,以及橙子“说的话”,就会对Frescampo果汁产生兴趣,从而完成引导购买。

最终,这些橙子们“出色的完成了自己的任务”,1天内增加了13000个消费者:

为品牌方Frescampo带来17%的销量:

不仅收获了品牌方的好评:

还成功的塑造了第一个“由橙子推荐的果汁品牌”。