国外果汁品牌推出了一支预算少的片子：《如果橙子会说话》

If Oranges Could Talk 如果橙子会说话

如何应对“预算少但要求不少”的客户，创意代理商BBDO Colombia给出了一个新的思路：通过在关联产品上打广告，以最少的成本，快速带来销售转化。《If Oranges Could Talk》（如果橙子会说话）这支TVC视频以案例复盘的视角，展示了整个营销案例从需求、创意到执行的全纪录。

视频由品牌方下达的brief开始：委内瑞拉的果汁品牌Frescampo，希望让大家知道自家的橙汁是100%纯天然的。

但是，品牌方的预算很少。

少到什么程度呢？别问，问就是比所有同行都要少的程度。

不过创意商并没有因此被“劝退”，并了解到，品牌方有很多橙子。

于是，他们快速反馈了一个创意思路：你们既然有很多橙子，那我们就在橙子上打广告。

紧接着，他们在橙子上印上标语：Frescampo – 100% Juice made with fruits like this one.（Frescampo-100%用水果制成的果汁，就像这个。）

随后，这些橙子被运往超市。他们将打上标语的橙子们，放置在Frescampo果汁附近。

当人们看到橙子，以及橙子“说的话”，就会对Frescampo果汁产生兴趣，从而完成引导购买。

最终，这些橙子们“出色的完成了自己的任务”，1天内增加了13000个消费者：

为品牌方Frescampo带来17%的销量：

不仅收获了品牌方的好评：

还成功的塑造了第一个“由橙子推荐的果汁品牌”。