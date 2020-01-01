粒上皇：3支宫廷炒作片，结尾反转又尬又可爱

酒香也怕巷子深，有实力就要炒作。

最近，曾被李佳琦称为“板栗中爱马仕”的粒上皇推出了三支宫廷创意短片，直接把旗下三大现做类明星单品变成古代宫廷里的重要角色，大玩网络热梗，简直是打工人、CP、网红生活的真实写照！

每年9月开始，粒上皇旗下三大现做类明星单品（现炒板栗、现烤甜薯、霜糖山楂）都会重出江湖、飘香街头。“板栗就吃粒上皇”已经深入人心，但如何将消费者的认知从“板栗”上升到“粒上皇”品牌层面，并在一年一度的回归上市中玩出不一样，便是本次上市传播核心所在。

10月，粒上皇发起了一场 #天生爱炒作# 上市传播战役，推出这三支宫廷创意短片，通过剧情巧妙地把产品特性和人物特点结合，并分别对应「炒作」的三大手法——炒热度、炒人设、炒CP，每篇风格不同，最后反转又尬又可爱！结尾还有小彩蛋。

现炒板栗热度篇——《粒上皇之吐槽大会》

当皇上被古代版打工人围攻会发生什么？这和现炒板栗又有什么关系？

在御书房的月末复盘大会，皇上心情愉悦想多听听基层员工们的心声。一位年轻大臣初生牛犊不怕虎，率先上前——

不就发个工资吗？皇上开心应允。然后一张巨长报销单来了，紧接着工伤控诉也来了——

小太监又来报皇后娘娘为小爱豆儿刷了一宿火箭，国库空了！这成了压死皇上的最后一根稻草，皇上血压飙升，热度不断上涨，爆了爆了，这次真的爆了！

现烤甜薯人设篇——《红薯阿哥之 直播前夜》

如今热搜上，动不动就有明星崩人设。如果明星和网红们生活在古代，是不是比较不会崩人设？

在人气主播阿哥下播后，宫廷里却开始紧张了起来，似乎整个皇宫的人都在为一件重大事情忙活。

哗的一声，迷底揭开，原来是阿哥要洗澡。搓澡、敷面膜、修指甲，在一顿操作猛如虎后，阿哥坐上玉辇去见粉丝。

你以为这样就结束了吗？画面一转，刚搓完澡香喷喷甜味扑鼻的一盘烤红薯端了出来

霜糖山楂CP篇——《山楂公主之battle名场面》

现代相亲尚且需要各种比较，要搁在皇宫里，必然免不了一场battle，更别说是遇上了刁钻的公主。

Battle第一回合 论追星志趣

当白糖公子拿出写着“i ❤️ WYB”的灯牌，山楂公主第一轮战败

Battle第二回合 论家庭关系

害怕婆媳同住，关系紧张？

Battle第三回合 论颜值身材

貌似爱豆，八块腹肌都不在话下

山楂公主彻底沦陷，终于慢慢走近白糖公子。一个偶像剧式假摔，两位佳人翻滚在一起，红白裙摆交织……

（啊啊啊啊啊啊嘴角疯狂上扬）

作为三大明星单品的回归上市亮相，这三支片子出色完成了任务。用这种强剧情内容紧接反转产品的方式，第一步便抓住了消费者的眼球，产生新奇感。除了展现产品特性，更是为品牌注入了新的「灵魂」，也刷新了消费者对粒上皇品牌的观感。

此外，粒上皇还在抖音发起一场 #晒出C位实力# 挑战赛，鼓励大家拍摄创意视频，展现出自己最有实力的一面。视频播放量突破1亿，超过3000位素人投稿，掀起话题高潮。同时，粒上皇联合7大城市生活平台把炒作主张传递给消费者，同步派发优惠券，一步完成种草拔草全流程。

当打工人们吃到解馋的零食，享受的只是那一刻被满足的快乐。粒上皇的产品力当然可以满足，但作为一年都会上一次的「新品」，品牌需要通过创新的内容和互动拉近与消费者的距离。消费者在享受美食的同时，不会在乎一个零食品牌上什么价值，但会快乐地拍大腿感叹——“哦！粒上皇不仅东西好吃，还可以这么有意思！”