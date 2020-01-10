肯德基这支短片，献给努力寻找位子的你

8月毕业季，肯德基拍了一支短片献给每一个在肯德基寻找位子的年轻人：

这世界有多少人

就有多少位子

有些位子

是已经有人坐了

有些位子

得和别人挤一挤

还有些位子还没坐热

就不得不站起来让座

有时候

你明明知道有多少人想坐这个位子

可那又怎样？

也许摔过几次跤

下次就能坐得稳当些

选择坐下，还是路过？

尽管坐在你身边的人

也许会站起来先走

我知道

你很害怕选错

有时候一回头，你也会羡慕别人的位子

可你知道，只要向前走

就一定能看到自己的位子

找个好位子，不是一件容易的事

但好在越来越多的新位子，正在冒出来

值得去坐吗？

谁也回答不了

只有坐下去，你才知道

这位子究竟适不适合自己

曾坐在这些位子上的人们啊

愿你们走出这扇门

都将找到属于自己的位子

肯德基 49 元青春就位桶

献给每一个努力寻找位子的你

短片以“位子”为切入点，讲述了两个毕业生各自怀揣梦想努力在生活中寻找方向的故事，用“位子”的比喻把年轻人在肯德基找座位与在社会中找定位两种相似的状态互相关联，最后用人们在肯德基位子上工作休息的片段作为结尾，熟悉的场景勾起无数人的情绪共鸣，片尾落在了招聘信息上，既贴合当下求职困难的实际情况，向毕业生伸出诚挚的橄榄枝，同时也鼓励更多年轻人努力找到属于自己的人生方向，点明“青春就位”是主题。