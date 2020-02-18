【案例】广交会——中国搭台，世界合唱

对全球经贸而言，广交会无疑是一剂“强心针”。当前，贸易保护主义、单边主义抬头，经济全球化遭遇挫折，这给世界经济发展带来了诸多不确定性和威胁。在这样的背景下，广交会的举办，充分表明了中国反对贸易保护主义的一贯立场，向全世界展现了中国坚定不移扩大开放的决心和信心，也为各国彼此之间开展国际贸易、分享合作商机搭建了平台。成千上万的“中国制造”借力“中国第一展”拥抱世界，绘出一幅万商云集、互联互通的工笔画，展现一场中国搭台，世界合唱的贸易盛况。

在当今时代，进出口贸易渠道与各类贸易展会日益多元化，越来越多的竞争对手加入市场，如何不断提升竞争力是广交会的重要课题。广告一直在投放，但广告成效却没有得到质与量的飞跃，广交会逐渐遇到创新瓶颈与策略部署的局限，如何吸引更多全球贸易新客商的关注、如何在有限的预算成本下更高效的提高新客商参会人数更是目前的挑战难点。

广交会根据洞察分析，将全球市场划分为四大类别，历届重点国家/地区、一带一路重点市场、新兴贸易市场和其他市场，针对不同级别的市场及受众属性，定制相应的区域化营销推广策略。一贯以全面布局著称的威奈，利用广告投放从多维度精准锁定目标人群，做到广告投放因国、因区施策，兼顾主要市场本土媒体，如俄语地区平台 Yandex；广告文案多语言化，实现广告平台与语言本地化；采用新型智能广告技术，紧跟广告平台推陈出新的步伐，达成广告智能化。

多语言触及全球目标用户

广交会以全球最大搜索引擎 Google 与全球最大社交媒体 Facebook 为领衔主导，结合 Yandex、Bing、Yahoo、Twitter、Instagram、LinkedIn、DV360、Criteo 等媒介采用多样广告形式全面整合精准营销。同时注重大数据精准再营销，高效统筹优化策略。

多形式触及全球目标用户

以不断吸引海外展商前来与会、推动开放型世界经济发展为目标的广交会，利用全球知名社交媒体吸引海外展商，让社交媒体用户即时了解广交会最新资讯，通过海外精准投放，广交会在架起世界贸易的桥梁的同时，也利用广告投放提高了采购商来源地的多元化和全球化，有力促进了中国企业开拓国际市场。

正如不久前对“云端布展”的尝试，同互联网的融合，将进一步增强广交会的全球影响力和吸引力，通过与全球社交平台的合作，实现更广范围内的共赢。而帮助真正优质的品牌赢得全球声誉和价值认可，正是威奈一直以来的追求和前行动力。