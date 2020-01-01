片仔癀《向上吧，women》：谁说女人是很容易垮的？ 

原标题：片仔癀化妆品《向上吧，women》，献给始终向上的中国女性

关于女人

没错，我们又要开聊女人了。

关于女性的定义，关于女性的偏见，似乎已经是老生常谈的话题。但，这一次我们还是不得不再拿出来聊聊。

2020年是“黑天鹅”横飞的年份，山火、病毒、洪灾，让这个本来就不堪重负的女性同胞们都喘不过气来。面对危机后时代的女性，我们都太需要鼓励了。

于是，便诞生《向上吧，women！》这个创意。为了展现女性本身坚韧向上的力量，重新赋予广大女性勇气和能量。

关于洞察

作为女性，当25岁之后，很害怕听到的就是“她的脸怎么垮成这样”？“垮”在新华字典中，意为“坍塌、崩溃”，却不知何时起社会尤其喜欢将之用来形容女性，似乎在世俗的偏见里，女性无论是从外貌还是心理都是很容易“垮”的。

但女人真的是很容易垮的吗？

我们在片仔癀在产品定义的时候，便洞察到世俗对于初老女性“垮”的偏见，不止是外在上的痛点，创伤更是烙印在心理上的。

这次《向上吧，women！》短片，是通过诸多女性的“向上”的瞬间来改变世俗对于“垮”的定义，以帮助女性抗初老以对抗“肌肤不垮”，为打不垮压不垮的女神们正名。

关于广告

视频文案也戳中很多女性的心。

有人说，女人是很容易垮的

垮在性别面前

垮在时间面前

垮在现实面前

我们发现生活或许对女人并不友善

但同样也发现不善屈服的女人

她难以选择，但决不向生活妥协 她不认命，不认输，只为梦想 她拒绝性别标签，只认自己想走的路 她不怕失败，不怕重复，只怕停滞不前 她敢于迎难而上，撑起希望 现实或许来者不善，仍有人生始终向上

向上吧，Women！





在这支短片中交叉讲述了几个不同职业女性的故事，她们的共同点都是承受了诸多现实困扰。

外科医生深夜做完手术，瘫在长廊的凳子上，感受着精神与身体的双重耗力。

作为女性的货车司机，在性别差异带来的压力面前，她不得不需要耗用更多的力量来完成这份重体力活。

舞蹈老师因年龄递增，身体更容易受到压力和伤害，但面对岁月，她仿佛无能为力。

卤菜店老板娘不得不边带着孩子边工作，孩子只能在桌子下学习，这都是她在现实生活中需要面对的不可抵抗力。

即使透着屏幕，也能够感受到她们肩上担子之沉重，好像随时可以“压垮”着她们，但她们会“垮”吗？

“容易垮”只是社会对于女性的偏见，而“向上”才是女性的标签，是今天在性别差异下隐藏着世俗对女性能力的束缚。

在视频后半段，这些女性并没有钻进脆弱的套子中，而是重新站起，抗住一切生活的炮火，正如文案中提到的“我们发现生活或许对女人并不友善，但同样也发现不善屈服的女人”。

而片尾那句“现实或许来者不善，仍有人生始终向上”，其实与我们希望带给女性的力量一样，既是帮助女性肌肤向上不垮，也是传递出一种女性也可以独立坚韧去抗争的态度。

近年来女性意识在逐渐觉醒，人们能感受到女性身体里那股旺盛的生命力愈加澎湃，她们昂扬挺括，始终乐观向上。我们藉由片仔癀化妆品通过对女性“由垮到向上”诠释，重新挖掘出真实的、或者说真正的女性自我，解放一直以来被社会建构的女性气质，让新时代女性以一种崭新的“向上”的勇敢的面貌再次惊艳于世人眼中。