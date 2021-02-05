飘柔 × 斑布微电影《小鱼》：每个人都像逆流而上的小鱼

不顺 2020，再也不见！ 2021 年，希望每个人都不被辜负！

网上年轻人这么说的，飘柔品牌听到了，i2mago 原象接手了一项任务：

联手斑布、京东超市，敦煌博物馆，给 Z 世代打打气，发出加油鼓励的声音。

飘柔品牌相信只要大家不放弃希望，不被一时的不顺而打乱信念，只要带着爱和温暖，就能找到方向，在新的一年里继续做自己，迈过不顺！

飘柔品牌一直致力于助人 “顺发顺心”，这个信念和斑布品牌主张的 “原浆本色” 一致契合。两个品牌有了联合契机，一起鼓励年轻人回归本色，焕新更好的状态，顺迎 2021！

每个人都像逆流而上的小鱼

在这样的发现下，我们敲定了沟通创意 —— #顺意开年，本色焕新#。

为了将 #顺意开年，本色焕新# 的故事讲好，我们选择走进年轻 Z 世代的内心世界：面对 2020 年诸多不顺，许多 Z 世代觉得自己就像逆流中的“小鱼”一样，在充满变数的疫情大环境下，自己显得格外的渺小：会害怕，会迷茫，会无奈，会妥协……

于是在微电影中，我们用记录年轻人生活的方式，真实还原 Z 世代在 2020 亲身经历的种种不顺，同时融入敦煌舞蹈的国潮元素，与 Z 世代一起玩起来：一起焕新自我，回归生活和自我的本色，以更好的自己顺迎 2021，做一条无惧逆流的小鱼。





今年 1 月 25 日，飘柔、斑布、京东超市为所有不顺的 Z 世代准备的开年微电影——《小鱼》上线了。

微电影讲述了初入社会的女主小鱼，作为一名职业舞者，喜欢跳民族舞蹈，渴望通过跳舞证明自己，但是为了迎合市场需求，无奈改跳自己并不喜欢的街舞。即使小鱼在 2020 年经历了种种不顺，依然能充满希望，坚持做自己，努力生活，最终把所有的不顺，一一理顺。

正如 2020 年一样，小鱼开局不顺：被迫改跳街舞，却又无法登台表演；线下活动受影响，商演无奈取消；租房到期，高额租金无法续租。

尽管如此不顺

依然有 “粉丝” 一直在背后鼓励与支持

搬家时，找回尘封的记忆：

妈妈始终支持她当民族舞蹈家，从中得到启发

回归生活和自我的本色

跳回自己喜欢的民族舞蹈

并将做成视频发布在网上

得到更多人的支持

最后温情结局，揭秘“粉丝”的身份，带出母女之间的细腻的情感羁绊。

因为真实，所以感动

《小鱼》一上线就引发 Z 世代热烈的反响，24 小时内，微博话题阅读量即达 5000 万，微电影全网播放量超 100 万，互动量超 10 万。

因为微电影的故事足够真实细腻，让许多Z世代从中看到自己在2020年的影子，因此收获了很多好评与喜爱！

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看到Z世代纷纷对《小鱼》观影评论，我们发现大家多数是感动。其实我们一开始就想着，希望有人看完这支影片，能找到属于他们记忆共鸣。不顺的 2020 年已经成为过去式了，我们衷心希望每个人都不被辜负，如微电影的小鱼一样，无惧逆流，找回自我的本色，顺迎 2021。

品牌：飘柔 / 斑布

创意代理商：i2mago 原象大波浪团队

视频导演：林椿凯