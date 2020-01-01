一种神秘生物，正在悄悄地占据海洋

Life Below Water: The Arrival of a New Species



视频来源：新片场

近年来，海洋塑料污染问题愈发严重，而这些污染物对海洋生物和生态系统都造成了巨大影响。

为此，联合国联合广告公司Goodby Silverstein & Partners拍摄了一支公益片《水下生命：降临海洋的新物种》，由美国知名演员摩根·弗里曼向我们讲述，一个关于海底世界的恐怖故事。通过拟人化加嘲讽式的描述以及令人毛骨悚然的画面呈现，呼吁大家要重视海洋污染问题，别让浩瀚海洋被这些可怕生物慢慢占据，最终消失不在。

这些新来的神秘生物，明明没有牙齿、大脑甚至神经系统，却如同水中霸主般弥漫在海洋区域，并且不断地游走。

它们看上去与海底生物格格不入，但依旧努力融入其中，立志成为它们之间的一份子。

在鱼群里跳舞，与海龟、河马等等嬉戏打闹、甚至合为一体，最后谁也离不开谁。

当然，不单是因为足够大块才这么具有存在感和影响力。它们中间也有小型选手，不要因此就小看它们的实力，每年至少有100万条鱼死于此。想想，作为无齿捕猎者，是不是挺够格的？

最重要的是，它们永远都不会消失。海洋里，尽是它们的曼妙舞姿，漂亮极了。

预计2050年，水下塑料数量会远远多过鱼群。

所以，行动起来吧！