要是能重来，我要做小孩-腾讯游戏暑期乐学探索季

2020年的暑假虽迟但到，腔调人也在继续疯狂创造。

二者的联系，源于5月底腾讯游戏客户的一纸brief。

今年腾讯游戏的暑期Campaign需要整合旗下四个青少年产品线——腾讯扣钉、追梦计划、罗布乐思（Roblox）、成长守护平台，打造一场“乐学探索季”，向家长和青少年传达游戏化思维能保护孩子爱玩天性，探索成长无限可能的寓教于乐理念。

简单来说，孩子爱玩，就让他们边玩边学！





作为成长守护平台连续两年的品牌视频供应商，创意组同学信心满满地开始了资料收集。

越查，越羡慕……

编程、造物、读古文，记科普，都可以玩游戏来学，我们小时候要是有这些工具，就不会长成一个平平无奇的成年人了……

话说回来，怎么向家长和孩子真实又有趣地推荐四个功能型的产品，成了我们整个6月反复思考和打磨的重要课题。

最终，我们决定回归孩子爱玩的本质——想象力丰富，对世界充满好奇，渴望自由创造。

用置景加贴图动画的形式，展现孩子们天马行空的想象力片段，引出使用产品的需要，让家长和孩子看到，学习还能这么玩！

【孩子的眼中，世界灿烂盛大】

不同年龄孩子的想象并不相通，但同样精彩：

天真烂漫的小女孩眼中，花草有它们自己的想法；









干劲十足的男孩眼中，宇宙和人工智能都能被探索和创造；

再大一点的初高中生眼中，魔法也许真的存在：

画画记诗词，睡觉背单词，记忆面包，会飞的魔法书……（其实就是想偷懒）

【腾讯游戏青少年产品线，满足孩子的奇思妙想】

想了解大自然，”画”懂古诗词，或者五花八门的科普知识？

追梦计划众多功能游戏拿去玩！





想造火箭造房子造自己的专属世界？

罗布乐思编辑器拿去造！





想万物都听自己的指令？

腾讯扣叮积木代码拿去敲！





当然啦，凡事有个度，想和爸妈和谐沟通，做好队友？

成长守护平台亲子账号拿去绑！

如果成长是个大型游戏，这样玩，或许会有更多可能！

正片奉上↓

孩子们的笑脸真的太治愈了～

最后再来看看他们背后——在深圳片场挥汗如雨却风度不减的大人们吧~

毕竟，谁还不（曾）是个爱玩的小孩～