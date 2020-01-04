这届小学方言考试难倒大学生，品牌公益营销再升级！

最近讯飞输入法发起了一场苏州方言考试，

对不起，

这次小学生又赢了。

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从视频内容上看，这支片子不复杂，也没有令人意外的炫技镜头，可它却用一场逗趣的方言考试，触碰到了每一个苏州人的心理：

苏州话会消失吗？

这份乡音还能得到守护吗？

对于每一个在故乡长大的人来说，方言是“我说，你懂，他不明白，被时间浸润出来属于当地人的情话”。

所以当讯飞输入法和《苏州日报》联合，把「苏州话代际传承形式严峻」这样的事实，在品牌层面，以“增加方言使用场景”的公益倡议来面向全社会发声的时候，所有人都希望成为传声筒，让这个视频被越来越多的人看到。

当天，这件事也被苏州权威媒体，@苏州发布、@央广网教育、@名城苏州网等，以#小学方言考试难倒大学生#为话题进行自发传播，话题阅读量突破2700万，以热搜第三位覆盖更多苏州用户，成为最新热门话题。

除了话题影响力和对社会现象的洞察外，讯飞这次的营销对品牌做公益，还是有一些启示在的。

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给品牌公益的启示：「强化事件新闻性」

据新闻报道：

2015年，国际语言文化组织确认吴语为严重濒危语言!

2016年，苏州公交运营了5年之久的苏州话报站，面临着取消！

你看，把这次传播的#小学方言考试难倒大学生#话题词拿出来，就是一条苏州当地的社会民生新闻。这种联合真实权威的媒体，让营销新闻事件化，然后在传播时，用媒体常年累积的舆论引导势能，匹配当地的kol进行扩散的打法，就是事件新闻化的典型。

它也为我们今后的品牌在做公益的时候，提供了一种新思路，那就是：

在广告之外，品牌是不是可以开放资源合作，成为公益创连者，借力第三方权威机构，扩大公益传播力。

与苏州“闲话”来哉，合作方言保护公开课

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品牌公益影响力，需要一点硬实力





在这场苏州方言保护计划中，讯飞输入法联合新华日报、苏州日报、扬子晚报等多家权威媒体，重点覆盖苏州及江苏网、报、电（广播）等线上传播资源。

方言保护计划官方网站：展现方言生存现状

品牌在为公益活动提供资源的同时，承担了公益创连者的新角色，为小学生学习方言提供了一个可靠的平台，打造100堂苏州图书馆“苏州闲话来哉”优秀方言课，并希望在其中寻找到作为A.I.苏州话合成样音的小发音人，以方言输入的黑科技帮助实现苏州话的A.I.语言复制，探索出了一条公益营销的新路径。

品牌营销趋势：更好的迎接社会公益命题





近年来，品牌营销和社会公益紧密结合的趋势越来越明显，在输出企业责任感和正向的社会价值的同时，还可以加强与消费者的情感联系，从而收获社会反响和品牌传播的双赢局面。

记得现场的一位家长感叹：

▍“大清老早，惯只书包”、“笃笃笃，买糖粥，三斤胡桃四斤壳”，苏州小囡就是泡在这样的吴侬软语下长大的，现在很多小姑娘都不是“小娘鱼”了。

普通话能让我们走得更远，但苏州话才是苏州的血脉，留住乡音，就是留住我们的根。

都说“科技向善”，品牌公益要做事，要做实，就要做这样“有温度的事”。