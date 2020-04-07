这次，又被奔驰燃到了！

最近，奔驰发布了一支TVC。

燃、燥、带感…… ，可能是大家看完这支TVC最直观的感受了。音乐、电竞、街舞、国风……，TVC的整体视觉元素全部都是围绕当下年轻人最喜欢的文化进行展开。

除了酷炫的视觉元素和画面外，我们再细品品片中的文案：

奔驰造车已经134年5月23天4小时17分42秒，

听说今年除了造车

奔驰还想造点什么。

那造点什么？

是“燥”点什么！

这是一个新生代的聚集地

欢迎来到“ 头号领地 ”

在这里，你大可以把自己丢给音乐

在这里 见见偶像

也找找自己当偶像的感觉。

在这里，体验点与众不同的

玩出花样才与众不同。

在这里，气氛刚刚好

在这里，你可以尽情呐喊

世界需要年轻的声音。

每一句文案都充满了态度，而这种态度也正中年轻人的要害。

我们常说品牌要想与年轻人沟通，就要真正进入年轻人沟通的语境中去与他们对话，而奔驰此次的传播无论是文案还是视觉都恰到好处的击中年轻人的心理。这些态度文案，再结合多元化的视觉元素将整支TVC都推向了新的高潮。

与年轻人的沟通，奔驰不只是说说而已

我们常看到很多品牌在与年轻人沟通时，大多都是通过找个流量明星代言，亦或是在产品层面融入一些年轻化的元素，可奔驰这次却大胆突破，搭建了一个与年轻人沟通的平台“头号领地”。

事实上，“头号领地”是梅赛德斯-奔驰针对新生代客户打造的多元化、开放式体验平台。在“头号领地”可以看到新生代年轻人喜闻乐见的电竞、街舞、潮流、科技、音乐应有尽有，它更像是一个个不同圈层的聚集地，将那些有不同兴趣爱好的年轻人，尤其是在专业领域里追求极致的领军人，以及那些抱有热情、愿意尝试新鲜事物的年轻人，“头号领地”将他们聚集在一起，交流、互动、启发、体验新鲜、打开视野……

在“头号领地”的平台上，能让他们感受到前所未有的热情与激情，做每个领域里的先锋。让他们通过不断的尝试与探索，成为勇于突破的新生代弄潮儿。这正如刚刚TVC里的那句文案说的一样，“在这里，见见偶像；也找找自己当偶像的感觉。”

值得一提的是，针对“头号领地” 奔驰还会定期推出不同形式的活动，让这群年轻人更多的参与其中，可以更好的将线上与线下的品牌体验无缝整合，让奔驰的新生代车型与“后浪”的年轻群体们共掀新生浪潮。

而就在前不久，奔驰成都车展的前夜，也正是“头号领地”的首场大秀。

与以往的发布会不同，奔驰此次更像是办了一场年轻人的潮流party。场地中特别设置了不同的独立空间，拥有不同兴趣爱好的年轻群体在这里相互交流、彼此启发，体验无所不在的新鲜。除此之外，奔驰还特别携手《英雄联盟》，将电竞“搬到”了现场，仿真人物如仙如真，现实与虚幻交换，顿时整个现场都被点燃了。

通过“头号领地”的平台，奔驰不仅可以圈粉“头号青年”，同时，还可以向更多的年轻人去传递奔驰的品牌价值观。

134岁的奔驰，懂你要的“年轻”

其实，回到奔驰品牌层面来看，奔驰一直是一个在消费者心中都颇具好感的汽车品牌。虽然有134年的品牌历史，可奔驰却一直是一个敢于乘风破浪的品牌，一次次的突破自己，为汽车行业带来了营销层面的全新参考。

今年4月2日，奔驰正式入驻抖音，并发布了第一条抖音短视频，串烧起5条热门抖音BGM，充满年轻感的互动文案令人意想不到，在散发“反差萌”魅力的同时，奔驰表明了对年轻人价值取向的了解，以及探索抖音领域的决心。而奔驰入驻抖音四个月后，累计发布97条视频，平均每周发布6条，粉丝数量达到88.8万，累计获赞365.6万。

可以看到，无论是入驻抖音还是建立“头号领地”平台，这一系列动作其实都是基于奔驰对新一代年轻人的洞察。新一代年轻人追求极致，愿意尝试、敢于突破，而这正与奔驰的品牌理念不谋而合。未来，奔驰还会有哪些惊喜带来年轻人，也值得我们期待。