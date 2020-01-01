顾家家居微电影《爸爸的加油站》：爱是燃料

原标题：<爸爸的加油站>，关于“父子”关系的回答

对你而言，爸爸是怎么样的存在？

「有人说爸爸是一种挑战。」

「有人说爸爸是经济和行动上的支持。」

「有人说爸爸不会表达，但他一直都在。」

「有人说爸爸是一直在背后为自己加油的人。」

「……」

关于父子关系是什么？顾家家居最新的这支短片《爸爸的加油站》或许提供了某种答案。

五分钟的微电影，「从前期创意到交片交付，只用了短短14天时间」来完成，对于猛犸团队而言，此次项目也是一个不小的挑战。感谢项目团队中每一个成员毫不吝啬的努力与支持；也感谢甲方爸爸的信任和用心，与我们共同创作，用一个通宵的时间，写出全篇走心的旁白台词。

影片通过「加油手」来象征父子之间的情感承载，以“加油”为核心概念，来记载了一个男生从小到大的成长中爸爸在自己心目中的变化。

我们很容易从影片中的家庭看到自己的身影，也不自觉地将自己，将对父亲的感情带入其中。

《爸爸的加油站》借助家带来的力量，为每一个为家负重前行的平凡人“加油”。

小时候，我们崇拜爸爸像一个英雄，「只要有爸爸在就什么都不害怕。」

到了青春期，叛逆如我们，总是容易对最亲近的人说出伤人的言语，「你天天加个油你有出息啊？」

但其实说完以后，我们也陷入了深深的后悔之中。

或许每个家庭的父亲都扮演着这样的角色，他们默默无闻，甚至可能会被忽视。

但只要你一回头，就会发现他一直都在。

妈妈说：「你爸爸为了这个家，加了一辈子油。」

影片中我们选择了千千万万家庭中的一个代表。

在此，要感谢所有把爱当作燃料，燃烧自己，为我们的前行照亮方向的爸爸。

家是爱的加油站，而你们就是最好的能量来源。

「最朴实的情感最动人」。

此次也是猛犸近一年以来在微电影再一次实践。未来将继续用更多的影片来感动更多的人。