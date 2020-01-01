西门子酒饮美妆冰箱：史上第一个卖进小黑盒的冰箱

是谁 偷走了新中产们的生活新鲜感？
工作的压力 偷走了饱满的苹果肌
生活的忙碌 偷走了独酌的小憩时光
一边是向往的状态 一边是高耗能的现实
新鲜感 在他们追求理想生活的缝隙中悄悄流失
来自德国的西门子
始终秉承着帮助人们实现理想生活的理念
用180年陈酿的黑科技家电产品
为新中产们在现实与理想生活间
搭起了一座“新鲜自由”的桥梁
全新酒饮美妆冰箱
一手新鲜美酒 一手保鲜肌肤
为新中产的「高耗能生活」注入「新鲜能量源」
那么，这样一款颠覆性的黑科技冰箱
怎样借助天猫小黑盒势力，种进新中产们的草地里？
MT先为这片草地找到了精准的风向标——
明星陈数
西门子新品体验官
醉鹅娘
爱美酒、高颜值的轻奢种草大户
专业带货产品好存酒、存好酒的酒窖区和锁鲜锁质的美妆区
单条小视频总播放量达到400W+
深度触达新中产圈层
同步在草地打出公告板——
品牌天猫旗舰店上新产品详情页
以精准的内容创意和设计风格圈粉新中产
最后联合风向标在直播平台刮起一阵想象之外的疾风——
草地风向标醉鹅娘 X 草地理想生活榜样陈数
用黑科技直播带货黑科技产品
MT将用于影视拍摄的绿幕与直播结合
打破以往直播画面单调的形式
拓宽了直播创意的边界
为未来的直播微综艺、直播轻情景剧等创意形式
提供了更多发挥的思路和空间
直播时代已然成熟
MT认为
当下的品牌带货需要在创意的基础上
做出更贴合品牌&产品形象需求的内容
在保证观感和娱乐性的同时
为直播的最终目的服务
keep creative，keep fresh