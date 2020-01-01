西门子酒饮美妆冰箱：史上第一个卖进小黑盒的冰箱

分类栏目：用户体验 - 视觉设计

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是谁 偷走了新中产们的生活新鲜感？

工作的压力 偷走了饱满的苹果肌

生活的忙碌 偷走了独酌的小憩时光

一边是向往的状态 一边是高耗能的现实

新鲜感 在他们追求理想生活的缝隙中悄悄流失

 

来自德国的西门子

始终秉承着帮助人们实现理想生活的理念

用180年陈酿的黑科技家电产品

为新中产们在现实与理想生活间

搭起了一座“新鲜自由”的桥梁

图1.jpg

全新酒饮美妆冰箱

一手新鲜美酒 一手保鲜肌肤

为新中产的「高耗能生活」注入「新鲜能量源」

那么，这样一款颠覆性的黑科技冰箱

怎样借助天猫小黑盒势力，种进新中产们的草地里？

 

MT先为这片草地找到了精准的风向标——


明星陈数

西门子新品体验官


醉鹅娘

爱美酒、高颜值的轻奢种草大户


专业带货产品好存酒、存好酒的酒窖区和锁鲜锁质的美妆区

单条小视频总播放量达到400W+

深度触达新中产圈层

 

同步在草地打出公告板——

品牌天猫旗舰店上新产品详情页

以精准的内容创意和设计风格圈粉新中产


最后联合风向标在直播平台刮起一阵想象之外的疾风——

草地风向标醉鹅娘 X 草地理想生活榜样陈数

用黑科技直播带货黑科技产品


图3.jpg

MT将用于影视拍摄的绿幕与直播结合

打破以往直播画面单调的形式

拓宽了直播创意的边界

为未来的直播微综艺、直播轻情景剧等创意形式

提供了更多发挥的思路和空间

WechatIMG194.jpeg

直播时代已然成熟

MT认为

当下的品牌带货需要在创意的基础上

做出更贴合品牌&产品形象需求的内容

在保证观感和娱乐性的同时

为直播的最终目的服务

 

keep creative，keep fresh

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