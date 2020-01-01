优酷携手王一博、张艺兴，喊出“认真你就酷了”宣言

8月18日，优酷VIP会员迎来8周年纪念日。优酷邀请代言人王一博、张艺兴拍摄四支短片，诠释“认真你就酷了”的宣言。短片从两位代言人自身认真努力的片段切入，鼓励年轻人不懈努力、追求极致。每支短片最后都魔性植入了“Yoo~酷诶”的片段，与“优酷”呼应。

「认真你就酷了」王一博 篮球篇

王一博的两支短片化用他的名字，以“全力一搏”作为口号。

《篮球篇》中，王一博反复练习投篮，未能命中也不气馁。看门大爷告诉他快关门时，他比出“再一分钟”的手势，最终反手投出了一个漂亮的进球。片尾，他喊出，“不放弃的胆量，是与自己较量，全力一搏！”

「认真你就酷了」王一博 魔术篇

《魔术篇》中，王一博看起来在一本正经表演魔术，其实只是在逗弄猫而已，反差感满满，场面一度很治愈。最后，王一博告诉观众：“观众只有一位，表演也要到位，全力一搏！”

「认真你就酷了」张艺兴 唱作篇

张艺兴的两支短片同样借用了他的微博ID“努力努力再努力x”，以“努力就会有答案”进行鼓励。

《唱作篇》中，收工后的张艺兴灵感不停，即兴敲出一段旋律，引得现场人不由自主地跟着律动。他说：“工作可以中场休息，但灵感不会下班，努力就会有答案！”

「认真你就酷了」张艺兴 加油篇

《加油篇》中，身为“krump之王”的张艺兴热舞，以为他是在台上表演，原来是为别人的拔河比赛加油鼓劲，极具喜感地演绎“不是自己上场，也要投入鼓掌。努力就会有答案！”