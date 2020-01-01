敢去野：特步山海系列全新释出

近两年，国潮之风兴起，收获了大量新一代的年轻消费群体。不论是带有六神花露水味的鸡尾酒、大白兔奶糖味道的护手霜，还是印有老干妈形象的卫衣，均吸引了众多年轻人的目光。

当下众人追捧的究竟是什么呢？简而言之，国潮是指具有中国传统文化元素的特色与时下潮流元素融合的产品。

那么，为什么年轻人钟情于国潮呢？

首先，这一群年轻人成长在中国国力不断提升的年代，有着更强大的文化自信和民族认同感，国潮既是他们中国传统文化的怀旧情绪投射，也是对国力上升的民族自豪感的体现。

另外，社交、悦己也都是年轻人的消费动机，他们认为消费是寻获认同的表达，有助于维护并拓展自身的社交圈层；他们追求颜值即正义，愿意为高颜值产品买单，喜欢通过不同的产品来打造自己的专属人设。兼具社交货币与高颜值的国潮单品，自然而然便成为了年轻人的青睐。

借助经典神话奇书《山海经》构建的独立世界观和故事理念，特步为年轻人打造了山海系列产品，借助神兽表达每个人心中隐藏的性格和能量，并与现代机能风设计相结合，演绎复古新潮流。

与此同时，追求潮流个性的年轻人，也有着宅、丧、佛的标签。在竞争激烈的社会中，面对生活工作的快节奏，大部分年轻人承受着较大的压力，使得他们原本的个性与自我表达的需求被压抑。“宅丧佛”文化的背后，是Z世代亟待释放的表达欲和创造力。

特步围绕「敢去野」这一主题，鼓励年轻人突破重围，释放心中被压抑的能量，找回真实自我。

NPLUS Digital 结合海兽产品设计灵感，为特步山海系列产品进行全新命名，并为每一只神兽赋予个性的故事内涵，同时结合产品利益点及品牌调性，为山海系列输出个性张扬的国潮风创意视觉海报。

不困

无眼海神，游荡四海，

以巨腮为器，腮大力强，

知未来异动之能，故名曰“不困”。

沧泽 金色海鱼，择泽而生，其尾薄如蝉翼， 铺展开可覆千里，故名曰“沧泽”。

在野 眠于巨蚌之中，貌俊体壮，善以声控人， 知四方海域异动之能，可幻化分身制敌， 故名曰“在野”。

易幻 栖天池，饮朝露， 上古灵者，形若蛟龙， 出水见人面，一跃瞬移千里， 以快制敌，故名曰“易幻”。

基于对Z世代的消费习惯与社交方式的敏锐洞察，特步联合 ULSUM 在官方微博、站内微淘、小红书同步发起#挑战最野look#活动，并联合微博、小红书KOL参与话题活动，发布vlog以及图文引导粉丝参与。

作为垂直潮流生活媒体，ULSUM 的粉丝以年轻人为主，对新鲜事物包容度高、热爱潮流文化并以此作为社交人格标签，这正是特步山海系列所需抢占的人群领域。特步联合 ULSUM 进行内容共创，通过开箱测评的视频形式，围绕外观设计、科技、简单上脚感受三方面展开解说，深度剖析产品内核，解读山海系列国潮心智，强化“山海”在用户心中的印象，并将粉丝引至站内搜索，促进实际转化。

除此之外，特步联合微博三位不同领域的 KOL，发布 vlog 及穿搭九宫格；联合小红书多位KOL 发布 25 篇种草笔记；联合抖音三位 KOL 基于各自粉丝的偏好属性，从性价比、老爹鞋、国潮元素等切入点，以开箱和剧情的形式发布种草视频，更好地贴近消费者心理，实现购买转化。

至今，特步山海系列产品KOL投放已获得超680万微博阅读量、超110万抖音视频播放量、近1.6万小红书互动量，全域互动量超77万。

*互动量包括微博转发数、评论数和点赞数。

国潮崛起，青春当道。特步借传统民族文化之力，赋能兼具时尚颜值与活力舒适的特步山海系列，帮助Z世代释放心中能量，找回真实自我。

脚踏山海，迎着国潮之光前行，我们正年轻。