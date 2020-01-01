隐形眼镜清洗仪电商CG动画广告

拿到项目需求时，我们跟客户沟通了消费人群和产品主要卖点和次要卖点，及要表现的技术，才开始入手研究如何通过CG表现创作这条影片。

3N科技为推广新产品，新一代的5.0pro版隐形眼镜还原仪，应用于天猫京东等电商平台。让浏览网页的人能快速认知该产品，下单购买。从效果出发，如何在1分钟内把产品卖点传达 4简单的场景下把产品卖点表达的更突出

目标消费人群：

1 年龄为18-35岁的年轻女性

2 美瞳或隐形眼镜佩戴用户

3 追求生活品质，注重生活仪式感

4 与美妆用户高度重合

5 消费者为什么选择5代：超强的清洁洗护能力、高颜值、高性价比

主要卖点：

3N还原仪5.0 /Pro：三大洗护模式：标准清洁；强效清洁；还原模式 ；在突出功能的同时，体现Pro版，一边洗美瞳，一边无线充的产品特点 （3N科技团队自主开发的无线充电技术，可以兼容市面上常用的手机等可以接收无线充的电子产品） 标准清洗模式：日常清除泪蛋白及杀灭细菌，保持佩镜片洁净度与戴舒适度 强效清洗模式：每周使用一次（推荐配合3N专用清洁液）：深层次清洁，彻底还原镜片透氧率 还原模式：强效清洁之后，需得用深度还原护理模式，对镜片做一个全身SPA，如同洗完衣服，用柔顺剂一般，呵护镜片，呵护角膜，呵护双眼

展现产品次要卖点 ：

智能微处理器：专为第五代电泳除蛋白技术研发，提升技术性能，使产品更稳定高效的为用户服务

智能监测：通过智能芯片，监测电泳除蛋白是否正常在工作，如果清洗仓功能异常，开关区域会有细微的蓝灯提醒用户

视频的要求：视频需在符合3N科技品牌调性、展现产品高科技的同时，尽量贴近生活，易于消费者理解

通过对上述的一些要求的梳理，公司组织了内部产品设计人员和动画师一起来探讨如何通过三维的表现来让消费者来理解该产品的主要卖点，主要是考虑该视频最终是在电商平台的呈现。